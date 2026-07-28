Dall'11 al 13 settembre 2026, il Salone Auto Torino tornerà ad animare il cuore della città, trasformando il centro in una grande vetrina a cielo aperto dedicata al mondo dell'automotive. Giunto alla sua terza edizione, l'evento ha già accolto oltre 500.000 visitatori e conferma il suo apprezzato format open-air a ingresso gratuito.

Il percorso espositivo si snoderà tra le suggestive cornici di piazza Castello, i Giardini dei Musei Reali e i Giardini Reali. Saranno presenti oltre quaranta brand, un parterre che include le principali Case automobilistiche, aziende della filiera, centri stile, università, associazioni di categoria, partner industriali, forze armate, corpi dello Stato e media, sia italiani che internazionali.

Esperienza diretta e novità per i visitatori

I visitatori potranno accedere liberamente al Salone, senza necessità di registrazione o biglietto, semplicemente passeggiando tra le vie di Torino. L'opportunità più attesa è la possibilità di provare gratuitamente su strada le vetture messe a disposizione dalle Case automobilistiche. Un'esperienza diretta che permetterà di scoprire modelli di serie, prototipi e vetture iconiche. Il Salone sarà aperto ogni giorno dalle 9:00 alle 19:00.

Tra le significative novità di questa edizione 2026 spicca il debutto di Promozioni Week by Salone Auto Torino. Questa iniziativa coinvolgerà Case automobilistiche e concessionarie con una settimana di offerte dedicate all'acquisto di vetture.

Inoltre, la Settimana del Salone Auto Torino estenderà la portata dell'evento a livello nazionale, proponendo promozioni e condizioni esclusive presso la rete dei concessionari.

Incontri professionali e riconoscimenti di design

Il calendario degli eventi speciali si aprirà giovedì 10 settembre al Teatro Regio con la prima edizione di bTOb Salone Auto Torino. Questo nuovo appuntamento è interamente dedicato alla filiera automotive, con un programma ricco di panel, incontri e una Business Lounge pensata per favorire il networking e nuove opportunità di business tra Case automobilistiche, aziende, istituzioni e operatori del settore. Venerdì 11 settembre, invece, tornerà il prestigioso Tada, il premio internazionale che celebra il design automobilistico contemporaneo, coinvolgendo designer, Case automobilistiche, centri stile e media internazionali.

Per arricchire ulteriormente l'esperienza dei partecipanti, per tutta la durata della manifestazione saranno disponibili convenzioni e agevolazioni. Queste includono sconti su trasporti, musei, tour guidati, hotel, negozi e ristoranti, permettendo di vivere appieno la città di Torino e il Salone. Andrea Levy, presidente del Salone Auto Torino, ha sottolineato come l'evento "continua a crescere insieme al settore automotive e al territorio che lo ospita", ribadendo l'obiettivo di "offrire un evento capace di parlare a pubblici diversi" e di "valorizzare il ruolo di Torino come città dell’automobile, creando occasioni di incontro, dialogo e sviluppo per tutto il sistema automotive".