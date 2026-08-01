Le trattative di mercato continuano a entrare nel vivo e coinvolgono alcune delle principali protagoniste della Serie A. La Juventus starebbe valutando il futuro del giovane Vasilije Adzic, destinato a partire ma solo a titolo temporaneo per proseguire il proprio percorso di crescita. Nel frattempo l'Inter avrebbe mosso i primi passi concreti per Curtis Jones del Liverpool, mentre il Napoli potrebbe presto ritrovarsi a gestire il futuro di Kevin De Bruyne, finito nel mirino del Galatasaray.

Juventus, Adzic può partire in prestito: Cagliari e Sassuolo seguono il talento montenegrino

Secondo quanto rivelato dal giornalista Mirko Di Natale sul proprio profilo X, Cagliari e Sassuolo starebbero corteggiando Vasilije Adzic. Il trequartista montenegrino viene considerato un calciatore in uscita dalla Continassa, ma esclusivamente con la formula del prestito secco. La Juventus, infatti, continuerebbe a credere fortemente nelle qualità del classe 2006 e non avrebbe alcuna intenzione di privarsene a titolo definitivo.

L'obiettivo della dirigenza bianconera sarebbe quello di consentire al fantasista di accumulare minuti, esperienza e continuità in Serie A prima di riportarlo a Torino più maturo.

Proprio per questo motivo, la soluzione del prestito temporaneo rappresenterebbe l'opzione più gradita a Giovanni Carnevali e Frederic Massara, convinti che un'annata da protagonista possa accelerarne la crescita e prepararlo a ritagliarsi un ruolo importante nella Juventus del futuro.

Inter, primo assalto per Jones. Galatasaray tenta De Bruyne

Anche l'Inter continua a muoversi con decisione sul mercato. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Sebastien Vidal, il club nerazzurro avrebbe presentato una prima offerta da 35 milioni di euro al Liverpool per Curtis Jones. Una proposta che sarebbe stata respinta rapidamente dai Reds, intenzionati a chiedere una cifra superiore per lasciar partire il centrocampista inglese.

Nonostante il primo rifiuto, Cristian Chivu continuerebbe a spingere internamente affinché la società faccia un ulteriore tentativo prima della chiusura del mercato.

Sul fronte Napoli, invece, potrebbe riaprirsi uno scenario inatteso legato a Kevin De Bruyne. Come riportato dal giornalista Ekrem Konur su X, il Galatasaray starebbe valutando seriamente l'ingaggio del fuoriclasse belga. L'ex Manchester City non verrebbe considerato un elemento incedibile, soprattutto a causa del suo ingaggio elevato e del contratto in scadenza tra un anno. La solidità economica del club turco potrebbe rappresentare un fattore decisivo, aprendo a una trattativa che fino a poche settimane fa sembrava difficilmente ipotizzabile.