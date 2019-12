Si terrà sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 16, presso la sala “Don Bosco” sita in Piazza Vittorio Veneto a Scafati, la giornata informativa e di celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della Società Scientifica Anardi. L’Associazione Medica Società Scientifica Anardi è nata nel 1962, ad opera di un gruppo di medici, e figura tra le più antiche e proficue associazioni italiane. Fin dalla sua fondazione, l’Anardi ha combattuto per la tutela della Salute del cittadino, tramite l’innovazione di mezzi e strumenti, e la continua formazione, scommettendo sulla necessaria cooperazione tra i diversi professionisti della salute.

Nello Statuto Sociale, infatti, è stato stabilito che l’Ente non avesse fini di lucro, che fosse un’associazione apartitica e che perseguisse unicamente finalità di carattere scientifico, culturale e sociale. Inoltre, si decise di nominare Soci Ordinari sia i Medici che i Farmacisti del territorio e Soci Aggregati chi avesse conseguito Lauree Sanitarie attinenti. Ed è proprio per il suo assetto multidisciplinare, scientifico e polifunzionale che l’Associazione è giunta allo straordinario traguardo dei 50 anni di instancabile attività.

Il Presidente Santonicola: 'Momento di riflessione guardo al futuro'

"Festeggeremo insieme”, ha detto il Presidente dell’Associazione il dottor Enzo Santonicola, “i primi 50 anni di attività della nostra Società Scientifica, che rappresentano, senza dubbio, un momento della vita professionale in cui si riflette, guardandosi indietro, e capendo quanto si è lavorato”. Nel pieno rispetto dello statuto sociale e del suo lungimirante assetto, infatti, “è stato svolto un lavoro di squadra”, continua Santonicola, “lavoro di una grande famiglia, che non ha mai esitato a dedicare il proprio tempo libero al prossimo, a chi è stato meno fortunato e alla scienza, grazie anche a grandi nomi della cultura e della ricerca internazionale, che nell’arco di tutti questi anni, hanno creduto nel nostro operato”.

Un traguardo, quello del cinquantesimo anniversario, che è un’occasione per riflettere sul passato, ma anche per guardare più lucidamente al futuro. “Stiamo ancora crescendo”, continua Santonicola, “davanti a noi si apre una strada ampia che continuerà a darci la possibilità di lasciar crescere i nostri giovani, nel segno dell’innovazione e dell’esperienza”.

Società Scientifica Anardi: le proposte per il territorio

La grande conoscenza che l’Associazione Anardi conserva e condivide è testimoniata dagli innumerevoli eventi che la Società stessa promuove.

Non solo, infatti, “Le Giornate Mediche”, evento promosso a livello nazionale, che raggruppa convegni e campagne di prevenzione, ma anche tanta formazione, con la promulgazione di numerosi corsi ECM. Non mancano, poi, le numerose pubblicazioni scientifiche su riviste di alto profilo.Tanto lo spazio riservato ai giovani professionisti, con la costituzione di un gruppo di studio, ricerca e promozione scientifica a loro dedicato.Tutto l’operato dell’Associazione Medica Società Scientifica Anardi è mosso da spirito d’iniziativa e volontà di tutela della salute pubblica, in un territorio delicato, come quello dell’Agro Nocerino Sarnese, che viene attraversato dal fiume Sarno.

Tra le finalità dell’Associazione, infatti, c’è il grande impegno nei confronti della salute e del benessere dei cittadini, che passa attraversi un rinnovato impegno dei professionisti della salute, con uno sguardo fisso alla formazione scientifica e all’organizzazione e la promozione di convegni interregionali. L’appuntamento, quindi, per celebrare la storia e la cultura dell’Associazione è per il prossimo 14 dicembre.