In questa lunga estate caldissima, non mancano in Campania gli appuntamenti per gli appassionati di musica elettronica e di vita notturna: si terrà il prossimo 6 luglio a partire dalle ore 20, presso il Summer Club Arena – Mon Soleil di Pozzuoli, una serata evento che vede coinvolti diversi artisti di grande spessore nel campo dell'elettromusic. A presentarli, una giovane agenzia di management e booking, VJLab, events e comunication.

Da Palazzo Fondi al lungo mare di Pozzuoli: il meglio della musica elettronica del momento

Dopo il successo di WOL, che lo scorso 7 giugno ha rivestito Palazzo Fondi di una nuova luce, si aggiunge un'altra data nel napoletano, per gli appassionati della vita notturna e del clubbing.

Dopo un anno e mezzo di duro lavoro, e dopo aver raccolto consensi in giro per il mondo, infatti tutti gli artisti che suoneranno hanno collezionato date in Europa, mentre dj Wilder è sbarcato anche in Australia, VJLab arriva a Pozzuoli, per presentare il meglio della musica elettronica del momento, per una serata all’insegna delle emozioni. La realtà di VJLab è riuscita ad imporsi nel panorama nazionale, come booking agency e società di management artistico, vantando collaborazioni di spessore, come quella con Radio Punto Zero, una delle emittenti campane più seguite, e con grandi etichette discografiche nel campo della musica elettronica, come la Bauns.

Chi sono gli artisti che si alterneranno alla console

Molti gli artisti che si alterneranno alla console: da Wilder, talento del partener ufficiale Radical, che in questi giorni sta concludendo il suo tour, che lo ha visto protagonista in tre diverse città australiane, prima di tornare in Europa con una data ad Amsterdam e una a Londra, a Groove Squared, la cui musica tocca trasversalmente il funk, l’house, il jazz, l’elettronica sperimentale e l’ambient, con qualche venatura di rock.

E ancora DJDep, che nella sua carriera è riuscito a guadagnarsi la stima di veterani come Carl Cox e Marco Carola e che ha collezionato produzioni di qualità pubblicate su alcune delle più grandi etichette come Elrow Music, il tocco magio di Slevin Korei e la potenza del duo di casa Bauns: White Klown e Gianni Pellecchia. Nonostante sia passato poco più di un anno dalla sua fondazione, grazie al duro lavoro, a delle partnership solide -Radio Punto Zero, l’etichetta Bauns, Radical e il collettivo/party Up’n Ground- e ad un roster di grande rilievo, VJLab sta dimostrando di poter tenere testa alle grandi agenzie del settore.

L’appuntamento è per sabato 6 luglio, in una location d'eccezione che affaccia direttamente sul mare per vivere insieme il meglio della musica elettronica.