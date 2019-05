Sarà la luna piena in tutto il suo splendore a fare da cornice a Esbat, la festa con cui sabato dalle 19:30 al Bagno Sirena di Posillipo si chiuderà la dodicesima edizione di Wine&Thecity, la rassegna che celebra creatività urbana e buon Vino. Nella ricetta del gran finale di Wine&Thecity gli ingredienti fondamentali saranno teatro danza, cibo d'autore, buon vino e la musica di dj Cerchietto.

La perfomance di teatro danza ispirata agli Esbat

Trenta tra performer e danzatrici si muoveranno ad un passo dal mare, mettendo in scena una perfomance di teatro danza ispirata agli Esbat, riti dedicati al principio femminile della divinità e associati alle fasi lunari.

Un incantesimo di corpi e movimento, una poesia di passi sulla spiaggia. Performer che per un po’ di mesi hanno lavorato ad un progetto che puntava proprio al recupero degli antichi riti della Luna Piena. I Sabba sulla Rinascita, le danze dei 28 giorni.

La performance è scritta e diretta da Ciro Sabatino, per le coreografie di Erminia Sticchi e il coordinamento attoriale di Pina Di Gennaro. Il rito/spettacolo è diviso in due segmenti: un’introduzione al rito curata da Teatri di Seta e il Rito della Luna Piena affidato alla regia di Erminia Sticchi di Scaramakay.

Teatri di Seta lavora nel quartiere Forcella, a Napoli, nella struttura dedicata ad Annalisa Durante, una delle vittime innocenti della camorra.

Sabato il gran finale di Wine&Thecity al Bagno Sirena di Posillipo

In cinque anni ha messo insieme attori di nazionalità diverse, per un progetto che è anche il recupero di un intero quartiere. Dal loro lavoro, dai loro spettacoli, l’incontro con un’altra compagnia impegnata nel sociale a Napoli: Skaramacay Art Factory di Erminia Sticchi. Un incontro che ha portato al rito/spettacolo che andrà in scena sabato 18 maggio nella cornice del Bagno Sirena di Napoli.

Buon vino e cibi d’autore

Dopo lo spettacolo di teatro danza spazio, poi, alla degustazione di cibo e vino, il tutto sullo sfondo della musica di dj Cerchietto. In cucina Ugo Stella, chef del Bagno Sirena.

Non mancheranno le pizze fritte di Gino Sorbillo, ma anche mini bun gourmet e mozzarella d’autore. Il tutto sarà annaffiato da vini provenienti da Marche, Campania e Sicilia. Per finire, sfogliatelle e caffè.

Il biglietto per l’evento di sabato al Bagno Sirena costa 40€, 35€ per i W&TC Card Members. È acquistabile online tramite il Circuito Etes oppure presso la sede organizzativa di Wine&Thecity. Se lo si desidera, si potrà anche prenotare – al costo supplementare di 10€ - un’escursione in kayak organizzata da Kayak Napoli, per godere ancora di più del fascino della luna piena.

Per ulteriori informazioni sulla rassegna, si può consultare il sito web di Wine&Thecity.