La G.O.R.I. S.P.A., società amministratrice delle risorse idriche in Campania, ha annunciato la momentanea sospensione della fornitura idrica in cinque comuni della città metropolitana di Napoli. Si tratta dei paesi di Castello di Cisterna, Boscotrecase, Sant'Anastasia, Scisciano e Camposano. Il temporaneo disagio all'utenza è dovuto a una serie di interventi per lavori manutentivi.

Giovedì 4 luglio 2019

Comune di Camposano : interruzione dell’erogazione idrica nella giornata di giovedì 4 luglio 2019, a partire dalle ore 09:00 e sino alle ore 20:00 sull'intero territorio cittadino ad esclusione delle seguenti frazioni: località Faibano e rione GES.CA.L. (acronimo di GEStione CAse per i Lavoratori).

: mancherà l'acqua a partire dalle ore 09:00 e fino alle ore 13:00 di giovedì 4 luglio 2019 su tutto il territorio cittadino, con eccezione delle seguenti strade comunali: via San Martino, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Sacro Cuore, Re Umberto Primo, Ferrovia, Cesare Battisti, via Risorgimento e relative traverse adiacenti. Comune di Sant'Anastasia: è prevista la sospensione dell'erogazione idrica nella giornata di giovedì 4 luglio 2019, a partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 18:00 per tutte le utenze, commerciali e domestiche, allocate lungo le seguenti strade cittadine: viale Libero Bovio, via Sellaro Grande, Saracari, Starza Mele, Starza Vecchia, Santa Chiara, Gaetano Scirea, Starza Rosanea, Eduardo De Filippo, Principe Antonio de' Curtis in arte Toto', Canesca, E.A. Mario, Giuseppe Castiello e relative traverse adiacenti, via dei Romani, via Preziosa (primo e secondo tratto), Piccioli, Guadagno, del Prugneto, Ciliegio, masseria Preziosa, Carascosa, Macedonia, Simonelli, masseria La vedova, Porricelli, Andreone, Miranda, Ciriello, Capocchia, Cutinelli, Sferrone, via delle Gemme, viale Matilde Serao, viale Ponte di Ferro, viale Ferdinando Russo, via Pomigliano d'Arco (a partire dalla strada statale 268 del Vesuvio e fino al confine con il comune di Pomigliano d'Arco).

Venerdì 5 luglio 2019

Comune di Castello di Cisterna: a causa di lavori già da tempo programmati sulla rete idrica della condotta regionale, è prevista l'interruzione della fornitura d'acqua sull'intero territorio comunali nella giornata di venerdì 5 luglio 2019, a partire dalle ore 09:00 e sino alle ore 14:00.