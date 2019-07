Il mese di luglio nella città di Napoli è pieno di eventi e sorprese per tutti i gusti e gli interessi di residenti e turisti. Se è appena iniziato l'evento sportivo dell'anno in città, le Universiadi, terminate queste si terrà, dal 16 al 20 luglio, il festival del Cinema spagnolo CinemaSpagna, all'interno degli spazi della fondazione Foqus.

CinemaSpagna nei Quartieri Spagnoli

Il Festival del Cinema Spagnolo avrà la sua sede, per quest'anno, all'interno degli ambienti della Fondazione Foqus, sita in Via Portacarrese a Montecalvario 69, nel cuore del centro storico di Napoli.

La manifestazione, alla sua 12esima edizione, ha il sostegno dell'Ambasciata spagnola e del Ministero della Cultura spagnolo, e verrà inaugurata martedì 16 luglio, alle ore 21:00, da Rossy de Palma, attrice-musa di Pedro Almodovar e con la proiezione del film “Mujeres al borde de un ataque de nervios (Donne sull'orlo di una crisi di nervi)”. Rossy de Palma, oltre a essere la madrina della serata, sarà anche insignita del Premio Quartieri Spagnoli di Napoli 2019, riconoscimento dato a quegli artisti spagnoli che hanno saputo interpretare il legame tra Napoli e la Spagna nelle sue varie sfumature.

Il programma della manifestazione

Il CinemaSpagna è un progetto itinerante, volto a portare il meglio della produzione iberica degli ultimi anni nelle città italiane. Nei suoi 5 giorni nella città partenopea il Festival del Cinema Spagnolo vedrà proiettare tutti i giorni, alle 19:00, una serie di corti mentre alle 21:00 verranno proiettati i film:

Martedi 16 - Mujeres al borde de un ataque de nervios (Donne sull'orlo di una crisi di nervi)” di Pedro Almodovar;

Mercoledì 17 - Carmen Y Lola – Italia di Arantxa Echevarrià;

Giovedì 18 - Muchos hijos, un mono y un castillo (Molti figli, una scimmia e un castello) di Gustavo Salmeron;

Venerdì 19 - Yuli (“Ti do i miei occhi”, “El olivo”) di Iciar Bollain;

Sabato 20 - Campeones di Javier Fesser.

La cornice di Foqus

All'interno dell'ex istituto di Montecalvario, dal 2013, grazie all'impegno di imprese e privati, è stato avviato un importante progetto di rigenerazione urbana nel cuore dei Quartieri Spagnoli, andando a valorizzare un luogo che, fino a poco tempo prima, era privo di funzioni e prospettive per il futuro. Il progetto di Foqus - Fondazione quartieri spagnoli, ad oggi, vede concentrate all'interno della struttura una serie di attività tra le più disparate, in grado di essere utili alla popolazione residente nella zona con spazi per la prima infanzia, l'asilo, scuola primaria e media a cui recentemente si sono aggiunti anche alcuni insegnamenti universitari con la presenza delle classi di Design della comunicazione e Fashion Design dell'Accademia di Belle Arti di Napoli.

A questi si aggiungono: ARGO e i servizi per persone di tutte le età con disabilità cognitive, una scuola di danza, spazi di dialogo, informazione e, con quest'ultimo progetto, CinemaSpagna, Foqus si pone anche sulla scena internazionale. L'appuntamento con il CinemaSpagna è dal 16 al 20 luglio alla Fondazione Foqus.