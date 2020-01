Tragico incidente sul lavoro, purtroppo rivelatosi mortale, a Mercogliano, piccolo centro abitato della provincia di Avellino. A perdere la vita è stato un operaio di soli 35 anni di età. La drammatica vicenda è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 7 gennaio 2020, all'interno di una ditta di riparazioni automobilistiche nel comune di Mercogliano (AV). La vittima, infatti, era un operaio, originario e residente a Tufino, piccolo centro abitato della Città Metropolitana di Napoli. Numerosissimi i messaggi di cordoglio e condoglianze alla famiglia apparsi sui social network non appena si è diffusa la notizia del decesso.

La dinamica dell'incidente

L'uomo è stato rinvenuto privo di vita sotto ad un autoveicolo in manutenzione. Sulla tragica vicenda stanno indagando i militari dell'arma dei carabinieri della compagnia di Avellino. Sul caso la Procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino ha aperto un fascicolo di inchiesta per capire le reali cause del decesso dell'operaio e appurare eventuali responsabilità umane. Al momento è ancora poco chiara l'esatta dinamica di quanto accaduto, ma secondo le prime indiscrezioni, da quanto appreso dalle forze dell'ordine in base ad una sommaria ricostruzione della vicenda e in base ai rilievi eseguiti sul luogo del decesso, sembrerebbe che l'autoveicolo in manutenzione si sia avviato improvvisamente senza controllo e abbia ucciso il trentacinquenne, schiacciandolo nel vero senso della parola.

I soccorsi e le indagini

Sul posto della tragedia sono immediatamente giunti i soccorsi del 118: gli operatori del personale medico sanitario del pronto soccorso hanno tentato in tutti i modi di rianimare la giovane vittima, ma - putroppo - per lui non c'è stato nulla da fare e ogni tentativo è risultato vano. Il trentacinquenne è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate su tutto il corpo e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Al momento non è ancora sicuro se sul corpo senza vita della vittima la magistratura abbia disposto l'esame autoptico. Molto probabilmente, però, come accade da prassi in episodi come questi di morti bianche sul lavoro, l'autorità giudiziaria ordinerà l'autopsia, che verosimilmente il medico legale dovrebbe eseguire nei prossimi giorni.

Dall'inizio dell'anno si tratta già del secondo caso di incidente sul lavoro avvenuto nella regione Campania. Lo scorso 2 gennaio, infatti, a Napoli una gru si è ribaltata improvvisamente, finendo su dei box auto. I due operai presenti sul mezzo sono rimasti entrambi gravemente feriti e ricoverati in ospedale in codice rosse.