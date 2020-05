Lo stilista partenopeo Luigi Bruno ha creato una linea di mascherine alta Moda, che si differenziano per la qualità dei materiali utilizzati e per l'estetica, visto e considerato che alcune di esse sono abbinate agli abiti del couturier. Le mascherine sono ovviamente conformi alle normative vigenti e hanno uno scopo solidaristico, in quanto una parte della loro vendita supporterà il progetto "La Valigia di Salvataggio" dell'Associazione Salvamamme.

Le mascherine alta moda di Luigi Bruno

Il couturier partenopeo Luigi Bruno in questi mesi di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, oltre a ideare e produrre abiti da sposa e di alta moda, ha creato e prodotto una linea di mascherine da abbinare ai suoi vestiti.

In particolare, queste ultime sono state ideate per un ballo in mascherina e sono pensate per l'intera comunità, in quanto "Lavabili e idonei a fornire un’adeguata barriera".

Inoltre, queste mascherine sono state prodotto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.L. 18/2020 e la sicurezza è stata garantita dallo stesso produttore che ne ha supervisionato la produzione. Esse danno la possibilità alle persone di potersi coprire al di sopra del naso, però allo stesso tempo permettono anche di respirare e hanno una forma ed un'aderenza totalmente adeguate. Non si tratta quindi di semplici mascherine usa e getta, ma di veri e propri dispositivi ideati e creati con tessuti lavabili e secondo le norme vigenti in Italia.

Inoltre, c'è da aggiungere che Bruno ha vestito numerose donne dello spettacolo, diverse principesse, contesse, marchese, giornaliste e inviate televisive.

Parte del ricavato sarà devoluto all'associazione "Salvamamme"

Parte del ricavato di queste mascherine sarà devoluto in beneficenza all'associazione“I Diritti Civili nel 2000, Salvamamme Salvabebè”, per supportare il loro progetto, il cui nome è "La valigia di salvataggio".

Quest'ultimo è rivolto alle donne che subiscono violenze dai propri mariti, fidanzati o ex partner che sono in fuga per fuggire da queste situazioni. Nello specifico del progetto, ad ognuna di queste donne viene donata una valigia con beni di prima necessità per poter ricominciare altrove. L'associazione opera da oltre quindi anni ed è sempre intervenuta nei momenti fondamentali dell'abbandono e della solitudine di mamme e famiglie in condizioni socio-economiche molto gravi.

Lo stilista partenopeo Luigi Bruno è chiaramente a sostegno del progetto e ha dichiarato a supporto di queste donne: "Invito le donne a proteggersi con il cuore, indossando le mascherine che ho creato per tutelare loro stesse e contribuire ad una giusta causa".