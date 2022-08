Una turista è andata in vacanza ad Ischia, in provincia di Napoli, in compagnia della sua capra, un becco di poco più di due anni. Rosaria, questo è il nome della donna, ha scelto di raggiungere la sua destinazione a bordo di un traghetto, che ha, ovviamente, trasportato anche il fedele animale che ha esibito una bizzarra ed esilarante mise: guinzaglio azzurro e pannolone. Alcuni turisti, presi dalla curiosità, hanno immortalato la scena della donna seduta che accarezzava il suo compagno di viaggio d'eccezione. Qualcuno ha deciso di postare le immagini sui social che sono divenute virali in poco tempo grazie alla pagina Ischitan Post.

In una videointervista, riportata su Today, Rosaria racconta da cosa è nata la sua insolita scelta di prendere un capro come animale domestico.

'Si chiama Pissy' la capra in vacanza a Ischia con la sua padrona

"I turisti di Ischia lo avevano preso per una capretta" ha spiegato Rosaria in un'intervista alla testata giornalistica Today "Ma Pissy è un maschio castrone. Quindi non è una femmina". La donna ha inoltre aggiunto "non avevo nessuna intenzione di crescere un capro fino a quando, due anni fa, nel periodo pasquale, uno chef mi ha fatto dono di uno scatolo che conteneva questo capretto destinato alla macellazione. Io sono un'animalista, ho infatti un maneggio e vari animali e non volevo che questo animale venisse giustiziato a Pasqua".

Così Rosaria si è presa un impegno con Pissy divenuto suo compagno di viaggi da circa due anni e mezzo. "Pissy sta a casa con me e, di conseguenza, quando organizzo le vacanze lo faccio tenendo in considerazione le sue esigenze. Questa è la nostra storia. Viviamo praticamente insieme. Lui si è adeguato subito alla vita domestica.

Posso dire che Pissy si relaziona all'essere umano proprio come farebbe un cagnolino". Rosaria descrive, quindi, il becco come un animale affettuoso, comprensivo e con uno spirito di adattamento alla vita domestica notevole. "Siamo felici insieme - conclude la donna - e spero che altri possano ispirarsi a questa storia per adottare una capretta o un animale che, altrimenti, rischia di essere "giustiziato" ingiustamente".

Dinnanzi a questo episodio molti si sono domandati se è possibile tenere una capra in casa come animale da compagnia. La legge, sebbene la normativa differisca da regione a regione, prevede questa possibilità. L'importante è tenere in considerazione alcuni aspetti di rilievo: in primo luogo bisogna disporre di uno spazio che possa consentire all'animale di vivere bene - non si può pensare, infatti, di far dormire l'animale in uno spazio limitato ai piedi del letto; in secondo luogo bisogna subito provvedere a registrare l'animale presso i Servizi Veterinari .