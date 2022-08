A partire dal prossimo lunedì 8 agosto 2022, nella città del Carnevale, Saviano, partirà il nuovo piano traffico che regolerà la circolazione veicolare nelle strade cittadine del paese vesuviano. In particolare, le strade interessate da cambiamenti sostanziali dei sensi di marcia sono quelle del centro storico e, nello specifico: corso Giuseppe Garibaldi, via Antonio Ciccone e corso Umberto Primo. Già in vigore da qualche mese, invece, il senso unico su via degli Orti, in direzione piazza Vittoria - piazza Adolfo Musco.

L'ordinanza dirigenziale per il nuovo piano traffico

La nuova regolamentazione della viabilità entrerà in vigore con ordinanza dirigenziale numero 37 del 29 luglio 2022 a firma del responsabile del settore della polizia municipale, maresciallo Camillo Perretta. Il nuovo dispositivo del traffico cittadino, inizialmente in via sperimentale, è stato elaborato dal tecnico incaricato, l'ingegnere Francesco Saverio Capaldo, docente ordinario di ingegneria dei trasporti presso la Facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi "Federico II" di Napoli. Negli scorsi mesi già era stato messo in atto un primo intervento di novità che aveva riguardato via degli Orti, strada sulla quale è stato introdotto il senso unico di marcia da piazza Vittoria a piazza Adolfo Musco.

Le strade interessate e le dichiarazioni del sindaco Simonelli

Queste le novità più importanti: su corso Giuseppe Garibaldi sarà istituito l'obbligo del senso di marcia verso piazza Antonio Ciccone, a partire dall'intersezione con via Giacomo Caliendo. Da piazza Antonio Ciccone vigerà l'obbligo del senso di marcia verso via Antonio Ciccone per tutti i veicoli provenienti da via Fratelli Tufano, nonché l'obbligo di svolta a destra, in direzione di piazza Vittoria, per i veicoli che proverranno da via Nazario Sauro.

Sul tratto finale di corso Umberto Primo, invece, i veicoli provenienti da via Enrico Manfredi saranno obbligati a svoltare su via Crocelle.

"Il piano traffico cittadino sarà costituito da diversi step. Ovviamente, all'inizio sarà tutto in via sperimentale, salvo poi riservarci di adottare i dovuti miglioramenti e modifiche, se necessari.

È chiaro che, come per ogni cambiamento, è richiesto un minimo di partecipazione e collaborazione da parte della cittadinanza. Inizialmente si avranno momenti di difficoltà e disagio, ma l'obiettivo è quello di migliorare complessivamente la situazione traffico su Saviano", questa la dichiarazione del primo cittadino di Saviano, il sindaco Avvocato Vincenzo Simonelli.