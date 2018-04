Siamo davvero all'assurdo. Lamentarsi oppure criticare oppure ancora definire "tifoseria da tastieristi" una delle piazze più calde della Serie C [VIDEO] è da ignoranti (nel senso che si ignorano i numeri storici) ed incompetenti. Da tifosi a giornalisti, in tanti in questi giorni (e nei giorni precedenti al match) hanno parlato di #Lecce - Fondi come una gara in cui ci si aspettava più affluenza.

Eppure Lecce - Fondi è stato il match [VIDEO] più seguito del week end di #Serie C, con oltre 10.500 spettatori e ha anche superato uno dei derby più sentiti d'Italia, come #Livorno - Pisa, gara tra l'altro importantissima in ottica promozione nel girone A.

Non solo: la calda tifoseria leccese, che troppe vessazioni inutili sta subendo sui social nell'ultimo periodo, ha superato addirittura due club di Serie A in quanto ad affluenza. Infatti, i 10.549 spettatori (3.607 paganti più 6.942 abbonati) del "Via del mare" sono stati di più dei circa 9.000 di Chievo - Torino e degli 8.680 di Sassuolo - Benevento. Inoltre, va ricordato davanti all'enorme pochezza dei critici che al Lecce appartiene il record di spettatori stagionale per l'intero campionato di Serie C: 16.868 spettatori contro il Catania.

Criticare una piazza del genere con numeri altisonanti per la Serie C significa non avere neanche la minima idea di quelli che sono i numeri delle affluenze nazionali della Serie C e delle categorie superiori, nell'ultimo decennio.

Serie C, tanti spettatori: sul podio anche Livorno e Vicenza

Ottime affluenze anche a Livorno e Vicenza.

In Toscana, per il sentitissimo derby tra Livorno e Pisa sono stati 9.454 gli spettatori con 5.643 paganti (di cui 800 pisani) e 3.811 abbonati. A Vicenza, sono stati presenti invece ben 7.941 spettatori. Insomma, numeri importanti er la categoria e che fanno onore a tre piazze come quelle di Lecce, Livorno e Vicenza che meriterebbero certamente categorie superiori del calcio italiano.

Serie C, il big match è Catania- Trapani

Tanta attesa per il prossimo big match di Serie C. Il Trapani, terzo in classifica nel girone C, andrà a fare visita al Catania, secondo in classifica. Un'eventuale successo del Catania, metterebbe ancora più tensione al Lecce primo che a quel punto avrebbe un solo punto di vantaggio in classifica sugli etnei a due gare dalla fine della regular season. Un'eventuale vittoria ospite, invece, permetterebbe al Trapani si agguantare il secondo posto in classifica (molto utile in ottica play off) e al Lecce di giocarsi il primo match point promozione in casa contro la Paganese.