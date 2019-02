Annuncio

Annuncio

Dopo il grandissimo successo del singolo "Sai", pubblicato il 23 maggio 2017 e che ha raggiunto quota 6 milioni di visualizzazioni su YouTube, Gianluca Capozzi ha lanciato il 21 gennaio 2019 il nuovo inedito che s'intitola "M'annammoro ancora e te", con video ufficiale sempre su YouTube: dopo circa un mese, il nuovo singolo del cantante di origine napoletana è già un grande successo, avendo ottenuto oltre 700mila views sulla piattaforma digitale. È stato pubblicato anche su Spotify, il servizio musicale che ormai ha raggiunto una copertura globale nel mondo della musica.

La canzone racconta di come il corpo e l'anima reagiscono alla presenza della donna di cui si è infatuati e di come ci si innamori ogni volta sempre di più. L'autore utilizza delle parole poetiche della lingua napoletana, suscitando non poche emozioni all'ascolto.

Annuncio

Gianluca Capozzi, cantante napoletano

Figlio di Lino Capozzi, anche lui artista napoletano, nonché nipote di Mario Trevi, cantante e attore conosciuto e attivo negli anni sessanta, Gianluca inizia la sua carriera da giovanissimo, a soli 17 anni, come cantante da piano bar. Nel '96 realizza il suo primo disco, appoggiato dalla casa discografica Zeus Record, intitolato "A spasso nell'anima" che vende circa 10mila copie. Dopo due anni lancia il suo secondo album dal titolo "Sono come sono" riuscendo ad arrivare quota 25mila copie.

Nel 2014 il cantautore presenta un nuovo singolo dal nome "Nali". La canzone nasce da una tragedia successa il 27 marzo 2004 a Forcella in provincia di Napoli, dove Annalisa Durante (ragazza di quattordici anni), è stata uccisa ingiustamente tra un conflitto di spari tra diverse fazioni della camorra.

Annuncio

I migliori video del giorno

Gianluca era il cantante preferito della ragazzina rimasta uccisa ed in memoria di Annalisa il cantante partenopeo scrisse questa canzone ricordandola così.

Nel 2007-2008 prende parte di un musical dal nome "Uno di noi", ispirato alla vita del noto calciatore Fabio Cannavaro. Durante il musical Gianluca Capozzi canta due inediti: "Uno di noi, Non voglio consigli" e "O' tiempo nun se pò fermà". Nel 2008 in un concerto al Palapartenope (NA), presenta ai propri fans il suo nuovo singolo "Io ci sarò" con il quale riscuote notevole successo.

Dal pubblico

Assistendo ad uno dei suoi concerti, possiamo notare l'umiltà e il carisma che Gianluca emana, oltre alla forza d' animo che mette in ogni sua canzone live.

Annuncio

Se nell'ultima edizione del Festival di Sanremo sono stati Livio Cori e Nino D'Angelo a rappresentare la musica napoletana, nel 2020 chissà se Gianluca Capozzi potrà portare un nuovo successo italiano al Teatro Ariston.