Il Milan di Gattuso si qualifica alle semifinali [VIDEO]di Coppa Italia battendo il Napoli di Carlo Ancelotti per 2-0 con una doppietta del neo acquisto Piatek, centravanti polacco arrivato dal Genoa la scorsa settimana.

Milan batte Napoli 2-0

La partita si sblocca già dopo 11' con un bel tiro a giro di Piatek. Immediata la reazione del Napoli con Insigne che calcia in porta, ma con Donnarumma che si fa trovare pronto. Al 27' arriva quello che sarà il goal del definitivo 2-0, siglato ancora dall'ormai onnipresente Piatek, il quale peraltro si trova ora in prima posizione nella classifica dei marcatori della Coppa Italia con ben 8 reti.

Inutili i successivi tentativi del Napoli con Milik che a inizio ripresa scatta verso la porta e calcia rasoterra dalla distanza, con il portiere del Milan che riesce a parare.

Al 66' il neo entrato Adam Ounas fa partire un missile che vola verso il "sette" di sinistra, ma ancora una volta Donnarumma si fa trovare pronto. Nel finale l'estremo difensore del Milan si supera ancora davanti a Ounas che approfitta di un rimbalzo dal limite dell'area ma non trova la rete. La partita termina così 2-0: il Napoli viene eliminato ai quarti di finale, mentre il Milan è la prima qualificata alle semifinali.

I migliori in campo

Se ovviamente il migliore in campo è stato il centravanti rossonero Piatek, si è dimostrato ancora in forma pure Gianluigi Donnarumma, il quale è riuscito ancora una volta a restare imbattuto: nelle ultime 8 partite ha subito solo 3 goal.

Per i partenopei buona prestazione anche da parte di Insigne che ha sfiorato la rete in più di un'occasione. Positiva anche la performance di Ounas entrato nella ripresa e resosi pericolosi più volte.

Il Milan sembra quindi essersi ripreso dalla scia di risultati negativi di finale 2018 e non sembra aver subito il colpo della cessione di Higuain che si è trasferito al Chelsea. Il Napoli di Carlo Ancelotti esce battuto dalla sfida San Siro vedendo così sfumare il prosieguo in una competizione che comunque era fra gli obiettivi stagionali: ora l'attenzione degli azzurri sarà tutta per la Serie A e per l'Europa League.

Le prossime gare di Coppa Italia

Il Milan, primo club qualificato, incontrerà in semifinale la vincente della partita tra Inter e Lazio, che si svolgerà domani sera 31 gennaio alle ore 21:00 nuovamente allo stadio "Giuseppe Meazza" a San Siro di Milano.

Mentre questo mercoledì 30 gennaio si confronteranno nelle altre due sfide valevoli per i quarti Fiorentina-Roma alle ore 18:15 e poi Atalanta - Juventus [VIDEO]alle 20:45: le due vincitrici si scontreranno poi tra loro in semifinale.