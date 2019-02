Annuncio

Nuovo bando per l'assegnazione di 14.054 borse di studio dal valore di €400 cadauna per l'acquisto di libri e prodotti al fine di migliorare la crescita culturale e formativa nelle famiglie con reddito basso. La domanda è rivolta a tutti gli studenti che frequentano gli istituti superiori (Scuola secondaria di secondo grado) nella regione Campania. Il bando è finanziato dal Fondo Unico dello Studente istituto dal Miur. Di seguito i requisiti per partecipare e le scadenze previste.

Requisiti

Ricordiamo che per poter presentare la domanda per la borsa di studio, occorre registrarsi necessariamente sulla piattaforma online ed essere eseguita da uno dei genitori in caso di minorenne, nel caso si parli di maggiore età la può effettuare direttamente lo studente beneficiario.

Per partecipare si richiedono i seguenti requisiti:

Un valore Isee 2019 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) minore di 15.748,48 . Ricordiamo che il 15 gennaio è scaduto il modello Isee 2018, per cui occorrerà rivolgersi all' I nps o a un Caf per richiedere il nuovo;

. Ricordiamo che il 15 gennaio è scaduto il modello Isee 2018, per cui occorrerà rivolgersi all' o a un per richiedere il nuovo; Nella presentazione della domanda deve essere allegata la firma del richiedente scannerizzata;

Un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale (tessera sanitaria) del beneficiario;

Nel caso in cui si tratti di uno studente minorenne, bisognerà presentare un documento d'identità di almeno uno dei genitori;

Necessario conoscere anche l'indirizzo e il codice meccanografico dell'istituto di appartenenza (Plesso principale, non succursale).

Dove e come sarà accreditata

La borsa di studio non sarà accreditata sulla carta dello studente.

Il beneficiario riceverà un bonifico domiciliato in modo che possa ritirarlo in qualsiasi ufficio postale abilitato. Dopo scaduto il tempo per presentare la richiesta per la borsa di studio 2019 della Regione Campania, sarà stilata una graduatoria di tutti i coloro che hanno presentato la domanda avendo rispettato i requisiti sopra indicati. Rientreranno i soggetti che avranno un minor reddito rispetto ad altri, fino al raggiungimento del numero massimo delle borse di studio finanziate dal Miur per l'anno 2019. A parità di reddito sarà privilegiato il soggetto che ha presentato per primo la domanda di partecipazione.

Sottolineiamo che le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 21 febbraio e fino alle ore 15:00 del 21 marzo 2019.