Morgan ancora al centro di una bufera mediatica. Questa volta, a riempire le pagine dei rotocalchi di tutta Italia è lo sfratto (già annunciato qualche mese fa) dalla sua casa di Monza, che è stata acquistata tramite regolare asta da una acquirente anonima. Il procedimento per arrivare al sequestro giudiziario della sua dimora è partito dalla sua ex compagna, Asia Argento, da cui ha avuto una figlia, Anna Lou. La Argento ha lamentato più volte negli anni la totale assenza del padre nei confronti della loro figlia, sia dal punto di vista morale che economico.

L'attrice ha però specificato di non aver richiesto direttamente lei lo sfratto e la vendita della casa, ma che dopo alcune verifiche effettuate in seguito alle sue richieste per avere gli arretrati del mantenimento della figlia, sono stati messi in evidenza anche altri debiti contratti dall'artista monzese e pertanto la messa all'asta della sua abitazione è stata la conseguenza.

Asia Argento attacca: 'Drogarti sarà meno facile'

Ieri però, in una Stories di Instagram, Asia Argento ha rivolto parole molto forti nei confronti di Morgan, definendolo come un miracolo ambulante e augurandogli di riflettere "dalla panchina dove andrà a dormire per non aver pagato le tasse per anni".

Morgan, la sua musica risponde 'Per per sempre' a tutte le provocazioni - artspecialday.com

Conclude toccando un tasto dolente che costò in passato a Marco Castoldi, in arte Morgan, un lungo periodo di esilio dalla TV: il presunto uso di droga del cantante. La Argento affonda le parole come una spada e gli augura di scrivere un disco dopo 12 anni perché "drogarsi sarà meno facile". Il tutto condito con la canzone F..k You di Lily Allen e una foto dell'attrice e regista con gli occhi rivolti all'indietro. Dopo poco tempo il profilo social di Asia Argento è stato chiuso.

La risposta di Morgan

Il cantautore e artista monzese non ha (ancora) risposto alle pesanti parole della sua ex, e al momento il silenzio è tornato tra i due. Però Morgan forse ha voluto rispondere a modo suo, presentando a The Voice of Italy il primo brano "Per per sempre" che farà parte del suo nuovo album. Un pezzo avvolgente e denso di quella malinconia che, al di là dell'essere spesso giocoso e ironico, ha sempre (per sempre) fatto parte dell'essere artistico e umano di Marco Castoldi.

Se davvero la risposta di Morgan fosse la musica, allora potremmo tutti ben sperare in questo tanto atteso nuovo lavoro. 12 anni sono trascorsi dall'ultimo disco. 12 anni di vita e problematiche intense. Morgan non è un santo e saranno i giudici e stabilire la sua sorte circa i debiti accumulati negli anni verso le figlie ma non solo. Per questo aspettiamo che la legge faccia il suo corso. Ma lui, per quanto incredibilmente contraddittorio, irrequieto e incapace di costanza non riesce, ai miei occhi, ad essere cattivo.

Che la musica sia, come sempre, la tua risposta e la tua zattera.