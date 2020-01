Uno dei misteri che maggiormente sta intrigando i fan di Un posto al sole in questo inizio del 2020 è l'identità di Marcello, il misterioso uomo che sta corteggiando Giulia attraverso il web. L'uomo appare dolce, gentile premuroso praticamente perfetto al punto da avere insospettito molto i fan. Come anticipato dal settimanale Telepiù, Marcello Sermonti, o chiunque si nasconda dietro questo nome, farà una proposta a Giulia che la manderà al settimo cielo, ma subito dopo le farà una rivelazione che potrebbe nascondere ben altri intenti.

Di seguito le anticipazioni degli episodi di Upas che andranno in onda dal 13 al 17 gennaio, relativi a questa oscura vicenda.

Amore virtuale

Nelle prossime puntate, Giulia (Marina Tagliaferri) sarà sempre più coinvolta sentimentalmente nel suo rapporto virtuale con Marcello. La Poggi ha conosciuto il misterioso uomo attraverso il social Chain (nome fittizio usato in Upas per racchiudere un po' tutti i social) e ad oggi lo ha visto in una foto e gli ha parlato tramite cellulare, senza però mai vederlo di persona.

Giulia approfitterà di ogni momento libero per poter chattare con quest'uomo che l'ha conquistata coi suoi modi garbati e affabili. La Poggi si fiderà totalmente di questo figuro e inizierà a rivelargli anche alcuni suoi segreti più intimi. Un giorno però accadrà qualcosa che la sorprenderà in modo piacevole, poiché Marcello proporrà alla donna di abbandonare il virtuale per potersi conoscere dal vivo.

Problemi economici

Inizialmente Giulia sarà un po' titubante, ma lui riuscirà a convincerla e fisseranno l'incontro per Marzo. Giulia, al settimo cielo per la notizia, si recherà al bed and breakfast di Serena (Mriam Candurro) per prenotare una stanza per l'uomo, ma da qui in poi le cose prenderanno una piega decisamente insolita ed inquietante. Quando Giulia comunicherà a Marcello di avergli prenotato una camera, l'uomo apparirà diverso, inizierà a tirarsi indietro rivelando alla donna di essere in gravi difficoltà economiche.

A suo dire, Marcello non potrebbe più permettersi il viaggio a causa del figlio, che gli avrebbe fatto perdere delle ingenti somme di denaro in seguito ad un investimento sbagliato.

Truffa romantica

A quanto pare Marcello non chiederà soldi a Giulia in modo diretto, ma racconterà la sua drammatica storia al punto da portarla liberamente a offrirsi di volerlo aiutare economicamente. Ultimamente il programma di Rai 3 Chi l'ha visto, ha visto ben due attori di Un posto al sole coinvolti, a loro insaputa, in truffe romantiche (ndr Michelangelo Tommaso e Maurizio Aiello). In entrambi i casi gli artisti si sono ritrovati vittime di un furto di identità, i due hanno scoperto che le loro foto venivano utilizzate da alcuni truffatori, che sfruttavano l'aspetto avvenente degli attori per fare innamorare e poi chiedere soldi ad alcune malcapitate.

La sensazione è che questa vicenda di Giulia possa nascondere una storia molto simile a quelle narrate nel programma della Sciarelli, in cui povere donne sono state truffate sul web da impostori che si nascondono dietro account fasulli.