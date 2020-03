Uno degli allenatori più apprezzati a livello mondiale è sicuramente il tedesco Jurgen Klopp. Dopo anni l'ex allenatore del Dortmund ha avuto il merito di portare sul tetto d'Europa e del Mondo il Liverpool, vincendo Champions League e Mondiale per Club. In questa stagione vincerà con ogni probabilità la Premier League (sempre che la Premier riprenda dopo lo stop causa pandemia da Covid-19), riportando quindi il titolo nazionale a Liverpool dopo quasi 30 anni di assenza. Jurgen Klopp è un sogno di mercato per tante società, ilbianconero.com ha provato così ad ideare una Juventus con alla guida il tecnico tedesco prevedendo l'inserimento di tre rinforzi provenienti dalla società inglese.

Il noto sito sportivo ha schierato quindi un 4-3-3, modulo tanto caro a Jurgen Klopp. Come possibile rinforzo per la difesa è stato inserito il terzino destro Alexander-Arnold, considerato uno dei migliori nel suo ruolo. In questa stagione Maurizio Sarri sta comunque adattando come esterno difensivo destro il colombiano Cuadrado con buoni risultati. Altro acquisto ipotizzato è quello del centrocampista olandese Georgino Wijnaldum, che prenderebbe il posto di Matuidi come mezzala sinistra. Infine la squadra promossa da 'ilbianconero.com' prevede l'inserimento come esterno offensivo sinistro di Sadjo Mané.

Il senegalese darebbe quella imprevedibilità ulteriore nel settore offensivo bianconero andando a costruire un trio dei sogni con Cristiano Ronaldo come punta centrale e Douglas Costa come esterno offensivo destro.

Quello portato avanti dal noto portale vicino alla Juventus è più un gioco che una vera ipotesi di mercato che ha comunque aperto non pochi dibattiti nel popolo dei tifosi bianconeri offrendo al contempo interessanti spunti di riflessione.

Quanto è lontana l'attuale Juventus dalla formazione campione d'Europa uscente? Quali giocatori del Liverpool potrebbero fare al caso della formazione bianconera?

La formazione dei sogni ideata da ilbianconero.com

Come dicevamo, il noto sito ilbianconero.com ha voluto strutturare una Juventus dei sogni con alla guida tecnica Jurgen Klopp. In porta sarebbe confermato il polacco Szczesny, settore difensivo da destra a sinistra formato da Alexander-Arnold, De Ligt, Chiellini ed Alex Sandro.

A centrocampo il regista sarebbe sempre il bosniaco Pjanic, sostenuto dalle mezzali Bentancur e Wijnaldum, in avanti Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Mané.

Il commento dei follower alla formazione ideata da 'ilbianconero.com'

Formazione interessante, ma che come succede spesso, non ha trovato piena approvazione da parte dei follower de 'ilbianconero.com'. Tanti hanno 'contestato' il mancato inserimento di uno dei giocatori più decisivi in questa stagione per la Juventus, ovvero Paulo Dybala. Altra critica mossa è la titolarità di Miralem Pjanic, considerato da molti uno dei peggiori nella stagione fin qui disputata dalla squadra bianconera.

Un altro utente invece ha scritto che bisogna dare fiducia al tecnico toscano Maurizio Sarri. Secondo il tifoso bianconero infatti l'allenatore ex Chelsea è di livello mondiale e se non è riuscito ad imporre il suo gioco è perché non ha i giocatori ideali per promuovere la sua idea tattica.