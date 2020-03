Anche in questo periodo di stop forzato per il calcio (a causa dell'emergenza Coronavirus) non si ferma il Calciomercato. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivate importanti notizie per quanto riguarda la Juventus. Il club bianconero avrebbe infatti intenzione di effettuare delle importanti modifiche nel reparto offensivo per la prossima stagione. Uno dei giocatori a lasciare la Juventus potrebbe essere Gonzalo Higuain, considerato il fatto che a dicembre compirà trentatré anni. Il centravanti argentino, inoltre, è stato piuttosto discontinuo a livello di prestazioni in questa stagione.

Il direttore sportivo Fabio Paratici vorrebbe ringiovanire dunque l'attacco e sta monitorando alcuni profili internazionali. Uno di questi sarebbe Harry Kane, fortissimo attaccante inglese che milita nelle fila del Tottenham. Il bomber britannico classe 1993 è attualmente ai box a causa di un grave infortunio, ma non sarebbe intenzionato a rimanere in Inghilterra. Potrebbe essere lui l'erede di Gonazalo Higuain in bianconero, ma il Tottenham non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per il suo bomber, che viene valutato almeno cento milioni di euro.

Mercato Juventus, il Sun pubblica l'eventuale formazione 2020/2021 con Kane centravanti

L'addio di Kane al Tottenham, come riporta il noto quotidiano britannico 'The Sun', sarebbe molto probabile nel caso in cui gli Spurs non dovessero ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ricordiamo, poi, che il Tottenham è stato appena eliminato dai sorprendenti tedeschi del Lipsia dalla massima competizione calcistica europea per club.

La Juventus, dunque, secondo il 'The Sun', pensa seriamente al bomber del Tottenham e della nazionale britannica per la prossima stagione, il quale, comunque, è seguito anche da altri top club, ovvero Manchester City e Manchester United (disposti a mettere sul piatto una cifra molto altra per strapparlo agli Spurs). Il club bianconero potrebbe così decidere di sacrificare alcuni big per arrivare a Kane; stiamo parlando di giocatori che hanno attualmente una posizione assai in bilico, come Pjanic e Douglas Costa.

Stando alla stampa britannica, comunque, il club bianconero sarebbe in pole position per l'attaccante del Tottenham. Il 'The Sun', inoltre, ha pubblicato la probabile formazione della Juventus per la prossima stagione, con gli eventuali acquisti di Kane e Aouar del Lione. Gli undici titolari del 2020/2021, per il quotidiano britannico, sarebbero questi: Szczesny, Alex Sandro, Chiellini, de Ligt, Cuadrado, Ramsey, Matuidi, Aouar, Dybala, Kane, Cristiano Ronaldo. Si tratterebbe, come si vede, di una formazione ultra-offensiva.