Arriva una bella notizia per i tifosi bianconeri che avevano acquistato i biglietti per assistere a Juventus-Inter, inizialmente prevista per il 1 marzo. Come è noto l'emergenza virus ha portato dapprima la Lega, in intesa con il Governo Italiano, ad avallare le partite a porte chiuse per poter sospendere temporaneamente la stagione calcistica 2019-2020. L'ultima partita disputata prima dello stop forzato è stata proprio Juventus-Inter, giocatasi l'8 marzo in un''Allianz Stadium' a porte chiuse.

La Juventus, almeno inizialmente, non aveva avviato la procedura di rimborso dei biglietti acquistati dai tifosi bianconeri.

Di recente però c'è stata l'ufficializzazione tramite il sito della società: sarà rimborsato il costo del biglietto singolo solo per chi lo ha acquistato attraverso i canali ufficiali. Come riferisce la Juventus, sono esclusi dal rimborso gli abbonati e coloro che hanno acquistato i ticket in pacchetti più grandi o comprati tramite canali differenti. Inoltre non sono previsti rimborsi per le altre partite che erano previste per marzo, ovvero l'ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Lione e la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.

Rimborso biglietti solo per chi ha acquistato tramite canali ufficiali

La Juventus ha ufficializzato il comunicato di rimborso dei biglietti di Juventus-Inter riservato in particolar modo a chi ha acquistato il singolo biglietto tramite canali ufficiali. La società bianconera ci ha tenuto a precisare che questa restituzione è un'"eccezionale deroga alla recente normativa applicabile" considerando la straordinarietà dell'emergenza sanitaria ed economica che sta vivendo l'Italia.

Sempre sul sito ufficiale la società bianconera ha spiegato le modalità di restituzione. Per chi ha acquistato tramite il sito Sport.ticketone.it oppure tramite il call center Tiicket One otterrà automaticamente il rimborso tramite la procedura con cui è stato pagato il biglietto. Diversa invece la modalità con cui saranno rimborsati i tifosi che hanno acquistato il ticket tramite ricevitoria. In tal caso dovranno inviare all'indirizzo Pec di ticketone 'restituzione.biglietti.

puntivendita@pec-legal.it'.

Juventus-Inter, come ottenere il rimborso dei biglietti

Nella mail bisognerà allegare il fronte-retro del biglietto acquistato oppure la Juventus card. Inoltre va aggiunto il modulo di rimborso compilato, con i dati che dovranno essere tutti leggibili. La società bianconera consiglia di verificare in maniera accurata la leggibilità dei dati inseriti. La mail con gli allegati dovrà essere inviata entro o non oltre il 30 aprile 2020. Per quanto riguarda invece coloro che hanno acquistato i biglietti tramite i club ufficiali della Juventus dovranno rivolgersi al proprio club di riferimento.

Per chi invece li ha comprati tramite Fan Service Juventus, riceveranno una mail su come procedere. Infine anche per i tifosi che hanno acquistato tagliandi per la Tribuna Legends Club sarà inviata una mail che spiegherà la modalità di rimborso.