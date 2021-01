Il derby numero 25 di Coppa Italia sarà ricordato per la rissa scatenata tra Ibrahimovic e Lukaku. A due giorni dal match il Giudice sportivo ha deciso di confermare solo una giornata di squalifica, da scontare, per entrambi, nel prossimo turno di Coppa Italia. Per Lukaku significa saltare la semifinale d'andata contro la Juventus a San Siro, perché diffidato. Ibra, invece, non potrà giocare il primo match della prossima stagione, per una doppia ammonizione rimediata nel derby. Oltre ai due attaccanti, anche Hakimi è stato squalificato per una giornata. La punizione per i due pilastri di Inter e Milan non è risultata eccessiva.

Ora spetterà alla Procura Federale procedere e acquisire il referto dell'arbitro di gara per leggere tutti i dettagli del provvedimento. Il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ritenuto non belle le immagini viste in tv che hanno mostrato l'accesa lite tra i due giocatori. La Procura farà affidamento al resoconto del direttore di gara e, se ci saranno gli estremi, potrà richiedere la prova tv, per fugare qualsiasi dubbio e avere il quadro completo della situazione.

Il comunicato

Nel comunicato si legge che Ibrahimovic è stato squalificato per doppia ammonizione in campo. La prima rimediata per un comportamento non regolamentare, e la seconda per un comportamento scorretto ai danni di un altro avversario. Il secondo provvedimento è stato preso dall'arbitro Valeri a seguito di un fallo dello svedese ai danni di Kolarov.

Il giocatore dell'Inter, ripartito palla al piede dalla sua trequarti di campo, è stato tallonato dal numero 11 rossonero, fermandone la corsa. Per quanto riguarda Lukaku, è stato squalificato per un comportamento non ritenuto corretto in campo. Il belga, diffidato, dovrà saltare il prossimo match di Coppa Italia. Nel derby sono stati ammoniti anche Kessie e Hakimi.

Entrambi salteranno la prossima gara.

Scontro tra i due attaccanti, sono volate parole pesanti

La rissa tra i due attaccanti è nata da un contrasto di gioco tra Romelu e Romagnoli. Il belga, dopo essersi rialzato da terra, ha rivolto alcune parole al capitano del Milan. A quel punto è intervento Ibrahimovic e la situazione è improvvisamente degenerata.

Lukaku è scattato all'istante affrontando faccia a faccia il centravanti rossonero, che con il linguaggio del corpo ha accettato la sfida. A quel punto è intervenuto l'arbitro Valeri per riportare la calma in campo, sventolando davanti ai due giocatori il cartellino giallo. Ma ciò non è servito a placare gli animi. Il milanista, con un sorriso beffardo, ha continuato a prendersi gioco del suo avversario e a insultarlo. La risposta del belga non si è fatta attendere. Alla fine del primo tempo i due hanno continuato a cercarsi con le parole e la frase ''ti aspetto dopo'' dello svedese non è passata inosservata ed ha fatto infuriare ancor di più Romelu, tenuto calmo dai suoi compagni di squadra.