Grey's Anatomy 17 è la stagione segnata dal Covid e Meredith Grey, più di tutti, sa cosa significa vedere la propria esistenza da un'altra "prospettiva". Dal secondo episodio, infatti, la sua vita è sospesa tra la vita e la morte e questo stato d'incertezza interessa tanto il pubblico quanto la prospettiva del rinnovo. Ormai da tempo circola insistentemente sul web il rumor che la stagione 17 possa essere l'ultima. Si tratta di una voce alimentata soprattutto dalla mancanza di certezze da parte di Krista Vernoff. "Sto pianificando una conclusione che potrebbe andar bene sia come finale di stagione che di serie", ha dichiarato la showrunner al The Hollywood Reporter.

Anche il cast sembra all'oscuro della decisione di ABC, come l'interprete di Jo Wilson, Camilla Luddington, che a StyleCaster ha parlato del finale di stagione definendolo un "grande segreto". Tuttavia, in mezzo a tutta questa incertezza, ci sarebbero degli indizi che fanno pensare ad un probabile rinnovo.

La 17^ stagione di Grey's Anatomy potrebbe non essere l'ultima: le parole di Ellen Pompeo

Nel gennaio 2020 Karey Burke, presidente di ABC Entertainment, dichiarò: "Grey's Anatomy vivrà finchè Ellen Pompeo vorrà interpretare Meredith Grey". Recentemente, nel febbraio 2021, l'attrice ha affrontato la questione durante una puntata di CBS Sunday Morning: "Non abbiamo deciso, stiamo cercando di capire cosa fare".

Con queste parole l'interprete della dottoressa Grey ha fatto intendere che il proseguimento della serie non dipende totalmente da lei. L'attrice, il cui contratto scadrà al termine della stagione in corso, ha aggiunto: "Voglio assicurarmi che il personaggio e lo show abbiano una degna conclusione". Le dichiarazioni di Ellen Pompeo non avrebbero senso in un'annata singolare come quella attuale, dove la dottoressa Grey è incosciente per oltre mezza stagione.

Chandra Wilson ha dichiarato: 'Non siamo pronti per la fine di Grey's Anatomy'

In un'intervista rilasciata nel dicembre 2020 ad Entertainment Tonight, Chandra Wilson ha espresso la sua opinione in merito ad una probabile conclusione della serie al termine della 17^ stagione che continua a far registrare all'emittente ottimi ascolti.

L'attrice ha dichiarato di non essere pronta a dire addio alla serie e ha aggiunto: "La rete, il cast e i fan non sono pronti al finale di Grey's Anatomy". Inoltre, per l'interprete della dottoressa Bailey, il medical drama non dovrebbe concludersi con la pandemia. A favore del rinnovo di Grey's ci sarebbero le firme degli attori Camilla Luddington, Kim Raver e Kevin McKidd su contratti triennali stipulati nel luglio 2020. Anche se questo non significa necessariamente che la serie verrà rinnovata, proverebbe comunque l'interesse degli Studios ABC a continuare con le vicende di Meredith Grey.

Il futuro di Grey's Anatomy: Hayes rappresenta un potenziale interesse amoroso per Meredith

Nel corso della 16^ stagione di Grey's Anatomy gli sceneggiatori hanno introdotto il personaggio di Cormac Hayes, il primario di chirurgia pediatrica, letteralmente mandato a Seattle da Cristina Yang.

Con la fine del rapporto tra Meredith e DeLuca, il nuovo arrivato è diventata il potenziale interesse amoroso della dottoressa ma, probabilmente, l'emergenza sanitaria ha impedito lo sviluppo della storyline. Nella 17^ stagione la dottoressa Grey, durante il suo stato di incoscienza, tra i tanti volti ha rivisto Andrew (nel frattempo rimasto ucciso) e il defunto marito Derek, il quale sembra essersi congedato alla fine del 13° episodio con il risveglio di Meredith. Dunque, l'attuale vuoto sentimentale della protagonista potrebbe essere colmato proprio dal dottor Hayes e solo un'altra stagione permetterebbe uno sviluppo adeguato della storia.