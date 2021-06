È iniziata da poco l'Allegri bis in casa Juventus e adesso occorre cercare di pianificare la nuova formazione in vista della prossima stagione. Diversi sono i nomi per rinforzare la rosa, due su tutti, Icardi e Donnarumma. In uscita c'è anche Cristiano Ronaldo, sul quale ci sarebbero diverse squadre.

Donnarumma e Icardi sarebbero gli obiettivi principali per il mercato estivo della Juventus

Con l'arrivo di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus, adesso bisogna pensare a rinforzare la rosa. Ci saranno diverse novità in vista della prossima stagione, alcuni giocatori rimarrebbero grazie al nuovo tecnico, mentre altri saluteranno.

Si fanno diversi nomi per il mercato estivo, due su tutti quelli di Mauro Icardi e Gianluigi Donnarumma. Per il primo, bisogna attendere, mentre per il portiere sembra esserci un accelerazione con la Juventus, [VIDEO] pronta a dare anche dieci milioni a stagione. Non è da escludere, però, che Sczesney possa restare, Il polacco, infatti, sembrerebbe avere la fiducia di Allegri. Gli altri nomi per il centrocampo, sono quelli di Locatelli del Sassuolo e Pogba, da sempre il sogno proibito.

La Juventus che verrà: tutti i nomi nuovi da Icardi a Donnarumma

Da valutare le diverse situazioni riguardo ai rinnovi in casa Juventus. Secondo Sportmediaset, Alvaro Morata, dovrebbe essere il primo nome per la conferma.

Si cerca di trovare un intesa anche per quanto riguarda il contratto relativo a Paulo Dybala. L'attaccante argentino, grazie all'arrivo di Allegri, potrebbe diventare l' uomo chiave per l' attacco.

Incerto, invece, è il futuro di Cristiano Ronaldo, sul quale, se non dovesse restare, ci sono diverse squadre. Una su tutte è lo Sporting Lisbona; un suo ritorno in patria non è da escludere.

I nomi che potrebbero sostituire Ronaldo sono diversi. In questi ultimi giorni, infatti, sono usciti alcuni profili molto interessanti tra cui quelli di Kean, Aguero e Icardi, appunto.

Sicuri di restare dovrebbero essere Chiesa, McKennie, Cuadrado, Bonucci, Kulusevski, Arthur, De Ligt e Bentancur. Incerti, invece, sono Alex Sandro e Bernardeschi.

Ecco come potrebbe scendere in campo la nuova Juventus, nella prossima stagione: Donnarumma; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Pogba, Locatelli, Kulusevski; Dybala Icardi, Kean. Questa è solo un'ipotesi di formazione e solo il mercato ci potrà far capire quali saranno le mosse della Juventus e delle altre squadre per rinforzarsi.

Sarà molto probabilmente una lunga estate piena di colpi di scena, già iniziati con il valzer degli allenatori e che proseguirà fino all' inizio del nuovo campionato.