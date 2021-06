La serie turca Love is in the air (in originale Sen Çal Kapımı) continuerà ad appassionare i telespettatori italiani con nuovi e avvincenti colpi di scena anche nelle puntate in onda su Canale 5 dal 21 al 25 giugno. Le vicende di Eda e Serkan riprenderanno dal loro soggiorno ad Antalya, dove si trovano per motivi di lavoro. Le anticipazioni rilasciate in rete rivelano che i due protagonisti, una volta tornati a Istanbul, vivranno un momento particolarmente intenso. L'architetto si aprirà con Eda, parlandole della promessa fatta al fratello scomparso anni prima.

Dopo una serata trascorsa insieme, durante la quale Serkan suonerà per la giovane, quest'ultima capirà di provare un vero sentimento nei confronti del suo "finto fidanzato".

Trame Love is in the air 21-25 giugno: Eda e Serkan in fuga dai paparazzi

Durante l’ultimo giorno ad Antalya, Serkan verrà preso d'assalto dai paparazzi, arrivati in seguito al pettegolezzo del falso fidanzamento messo in giro da Kaan per rovinare Bolat. La reazione di quest'ultimo sarà immediata. Porterà Eda su una barca e insieme torneranno a Istanbul. Dopo il ritorno, tutto sembrerà tornare alla normalità, fino a che il 19 agosto Serkan non si presenterà al lavoro. Tutti spiegheranno a Eda che l'architetto si comporta così ogni anno e nessuno conosce il motivo di questo comportamento.

Nel frattempo, sempre nelle puntate in onda dal 21 al 25 giugno, arriverà in ufficio il signor Friket, che, in assenza di Serkan, chiederà alla giovane Yildiz di occuparsi delle curiose richieste di una nota cantante che l'uomo inviterà a esibirsi a una festa organizzata per la moglie. Si tratta di Sevda Gulensoy e il compito dell'ArtLife sarà ristrutturare e arredare la villa che la ospiterà.

Stando alle anticipazioni settimanali di Love is in the air, Serkan non vorrà accettare l'incarico, ma Eda farà di tutto per portare a termine l'impresa.

Anticipazioni Love is in the air dal 21 al 25 giugno: Serkan parla a Eda della promessa fatta al fratello scomparso

Nelle puntate di Love is in the air in onda nella settimana dal 21 al 25 giugno ci sarà un avvicinamento tra Eda e Serkan durante i lavori per la preparazione della villa che dovrà accogliere la cantante Gulensoy.

La giovane dovrà fermarsi a lavorare tutta la notte e Serkan deciderà di farle compagnia. Sarà in quest'occasione che l'architetto confesserà a Eda il motivo per cui il 19 agosto non lavora. In quella data ricevette in regalo dal fratello scomparso una chitarra e gli promise che ogni anno, in quello stesso giorno, sarebbe andato a suonare in un luogo che per il momento rimarrà un mistero. Dopo averle confidato ciò, Serkan trascorrerà la notte con Eda e i due si risveglieranno abbracciati sul divano. Dopo l'arrivo dell'artista, quest'ultima non gradirà il modo in cui è stata sistemata la casa e si rifiuterà di esibirsi. Eda, tuttavia, riuscirà a convincerla a cantare.

Serkan suona per Eda: anticipazioni Love is in the air 21-25 giugno

I due protagonisti vivranno un momento intenso quando Serkan suonerà per Eda, facendosi promettere che quella serata rimarrà un segreto tra loro due. Dopo questo evento così intimo, la giovane si renderà conto di essersi probabilmente innamorata di Bolat. Nel frattempo, Eda si occuperà di un progetto di design di lampadari e si farà aiutare da Figen per il brevetto e le questioni notarili. Intanto Kaan, fingendo di essere interessato a Melo, andrà a casa di Eda e cercherà il brevetto. Dopo averlo fotografato, si accorderà con una ditta per la produzione dei pezzi. Sempre nelle puntate di Love is in the air in programma dal 21 al 25 giugno, Ceren chiederà insistentemente a Eda il motivo per cui ha scritto un biglietto d'amore a Selin da parte di Serkan.

Alla fine le racconterà la verità. Nel frattempo, l'ex fidanzata di Bolat apprezzerà molto il biglietto e chiederà a Eda di prendere un appuntamento a cena con Serkan. La giovane sceglierà di fissare la cena la sera del compleanno di Serkan.