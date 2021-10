Ezio e Gloria tornano insieme ne Il Paradiso delle Signore? La domanda è ricorrente tra i fan dell'amata soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15:55. Le trame si stanno facendo decisamente interessanti per quanto riguarda la storia complicata di Gloria, in fuga dal passato e da se stessa. La sua tranquillità - comunque apparente - è stata distrutta dopo l'arrivo a Milano di Ezio, l'ex marito che è stata costretta a lasciare tanti anni fa e, con lui, Stefania. Non sappiamo ancora tutta la storia della misteriosa Moreau, se non a piccoli pezzi.

Quello che è certo, però, è che nelle prossime puntate Gloria incontrerà Ezio e che un imprevisto potrebbe cambiare completamente le loro vite.

Gloria ed Ezio si incontrano: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nelle puntate Il Paradiso delle Signore della prossima settimana, ci sarà il fatidico incontro tra Gloria ed Ezio. La bella Moreau, dopo essere finita in ospedale a causa di uno scippo, è stata confortata dal buon Armando, capace anche di offrirle una soluzione per non lasciare l'amata Milano.

Il faccia a faccia dopo tanti anni non sarà all'acqua di rose. Ezio, preoccupato dal fatto che Gloria possa intralciare la sua relazione con Veronica, finirà con il minacciarla. Nel frattempo, Stefania non riuscirà a trovare un punto di incontro con Gemma, totalmente opposta a lei per carattere e temperamento.

Ezio ordina a Gloria di sparire per sempre

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, sappiamo che Colombo non avrà pietà e dirà a Gloria di sparire per sempre. Parole che la feriranno nel profondo e la spiazzeranno. La povera Moreau non ha alcuna intenzione di lasciare la città, ora che è vicina a sua figlia Stefania e che ha trovato tante persone a lei care.

Intanto, Paola accusa un malore. La Venere è incinta e rischia seriamente di perdere il bambino... se non fosse che un angelo in carne e ossa sia nel posto giusto al momento giusto.

Gloria salva la vita a Paola, Ezio ci ripensa: Il Paradiso delle Signore spoiler

L'angelo che salverà la vita di Paola e del suo bambino, altri non è che Gloria.

Ezio, venuto a sapere tutto, avrà modo di riflettere e di ripensare al passato. Chiederà così all'ex moglie un secondo incontro. Ipotizziamo che, in questo nuovo confronto, i due possano chiarire e che Colombo faccia ammenda per la sua minaccia.

Ezio potrebbe capire che la donna della sua vita è Gloria e che Veronica è stata sì importante, ma non quanto la sua ex moglie. Non si esclude dunque che Ezio e la bella Moreau possano tornare a essere una coppia e, perché no, raccontare a Stefania tutta la verità. Resta da capire, in questo caso, come reagirebbe Veronica. Chi sceglierà Ezio?