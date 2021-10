Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le vicende narrate nel corso dell'inizio di questa sesta stagione sembrano essere piuttosto interessanti. Ben presto si entrerà nel vivo delle trame e ci saranno notevoli risvolti per diversi personaggi. Il ritorno a Milano di Tina Amato ha suscitato non poco interesse, dato l'alone di mistero che circola intorno alla giovane diva. Difatti la cantante nasconde dei dolorosi segreti: una malattie alle corde vocali e la separazione dell'amato marito, Sandro Recalcati.

I due si sono lasciati, e per questo motivo la ragazza ha preferito abbandonare Londra per tornare dalla sua famiglia ed i suoi più cari amici. Tuttavia anche Sandro potrebbe ben presto far ritorno in Italia. A questo punto, resterebbe da capire se i due coniugi potrebbero ricostruire il loro rapporto.

Il Paradiso, trame sesta serie: il ritorno di Tina avvolto nel mistero

La sesta serie de Il Paradiso delle Signore si è aperta con il ritorno di Tina Amato, la diva della famiglia di emigranti. La ragazza è sempre stata uno spirito libero e ben diversa dai componenti della sua famiglia. Ribelle, moderna, tenace, ha fatto di tutto pur di convincere sua madre a lasciarla dapprima lavorare al Paradiso e poi avviare la carriera artistica.

Per una donna, dai saldi e retrogradi principi, quale Agnese non era concepibile che la figlia intraprendesse un percorso così "rischioso". Cose se non bastasse, Tina si è innamorata di Sandro Recalcati, un uomo sposato e più grande di lei. Per la famiglia non è stato certo semplice accettare una notizia del genere, tuttavia la giovane è riuscita nel suo intento di sposare Recalcati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La coppia si è trasferita a Londra, dove Tina ha ottenuto molto successo come cantante. Dal momento in cui è riapparsa in scena, la giovane Amato ha sempre avuto un atteggiamento misterioso, che non è sfuggito ai suoi cari. Difatti la ragazza nasconde non pochi segreti, che col solo col tempo riuscirà a svelare tutti.

Il Paradiso, colpo di scena: Tina e Sandro si sono separati

I nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore si sono presentati da subito ricchi di colpi di scena. Tra questi non si può non citare la separazione di una coppia innamorata come Tina e Sandro. I due avevano superato numerose avversità ed i pregiudizi dell'epoca, pur di unirsi in matrimonio. Tuttavia questo matrimonio, tanto agognato dagli sposi, non ha retto alle difficoltà della vita. La stessa Tina ha raccontato a suo fratello Salvatore che il marito, una volta scoperta una sua malattia alle corde vocali, l'ha lasciata per un'altra. Un duro colpo per la ragazza, che improvvisamente si è ritrovata sola e con l'impossibilità di cantare.

La giovane è tornata a Milano proprio perché aveva necessità di stare con la sua famiglia, alla quale però non ha rivelato la fine del suo matrimonio. Agnese e Giuseppe, però, iniziano a nutrire dei sospetti, notando la mancanza del genero. I due chiedono spesso alla figlia come proceda il loro matrimonio, e soprattutto il motivo per il quale l'uomo non si faccia né vedere, né tantomeno sentire. Tina riesce a tergiversare, attribuendo tutto ai troppi impegni lavorativi del marito.

Il Paradiso: Sandro potrebbe tornare a Milano

Le novità per questa sesta edizione de Il Paradiso delle Signore non sono certo finite. Luca Capuono, interprete di Sandro, ha recentemente postato una foto sui social, in cui sembra essere presente sul set della nota soap.

Questo dettaglio non è passato inosservato ai fan, i quali sperano in un ritorno in scena del marito di Tina. Se Capuono è presente sul set de Il Paradiso, ci sono ottime probabilità che ben presto si assista al rientro del personaggio da lui interpretato. Resta da capire, se il suo eventuale arrivo in città, possa essere legato ad un ritorno di fiamma con la moglie. Da sottolineare che il rientro in scena di Sandro è ancora piuttosto nebuloso, dato che non ci sono conferme ufficiali, a parte una foto scattata sul set della soap.