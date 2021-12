Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Negli ultimi episodi andati in onda sul piccolo schermo, Tina ha scoperto che Agnese ha tradito suo padre con Armando. Dopo una rabbia iniziale, la giovane Amato ha perdonato sua mamma. Dietro alla scelta della cantante potrebbe esserci dell’altro. Infatti, recentemente, la sorella di Salvatore ha raccontato che Sandro l’ha tradita e il loro matrimonio è naufragato, ma nessuno ha sentito la versione dei fatti dell'uomo. Prossimamente, però, si potrebbe scoprire che le cose potrebbero essere andate diversamente.

Il Paradiso delle signore: Agnese tradisce Giuseppe con Armando e Tina lo scopre

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle signore, la storia fra Armando e Agnese è venuta a galla. Infatti, i due colleghi del negozio diretto da Vittorio Conti, amanti da diversi mesi, sono stati scoperti dalla figlia della sarta. La coppia stava aiutando Salvatore in Caffetteria e, dopo la fine della serata, si è lasciata andare alla passione. Sfortunatamente, però, Tina ha scoperto i due amanti clandestini e ha visto sua madre baciare il capo magazziniere. Dopo la rabbia iniziale, però, la giovane Amato ha perdonato Agnese e dietro questo cambiamento, ci potrebbe essere un retroscena.

Il Paradiso delle signore: Sandro avrebbe tradito Tina e Agnese ha tradito Giuseppe

La cantante è rientrata a Milano dopo qualche anno, ma senza suo marito Sandro. Dopo avere nascosto inizialmente la sua malattia e la fine del matrimonio, la giovane Amato ha rivelato agli amici e ai familiari i suoi segreti. La sorella di Salvatore ha dichiarato che il suo matrimonio era terminato a causa di un tradimento del suo consorte, ma non ha mai rivelato dettagli in merito.

Inoltre, Recalcati, non essendo tornato nel capoluogo lombardo, non ha potuto smentire le parole di sua moglie. Come mai allora Tina, avendo sofferto così tanto per la fine delle sue nozze a causa di una relazione extraconiugale del suo consorte ha perdonato sua mamma, che ha fatto la stessa cosa con Armando, ai danni di Giuseppe?

Il Paradiso delle signore: il ritorno di Sandro potrebbe rivelare che Tina ha tradito come Agnese

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Sandro tornerà a Milano. Come mai Recalcati rientrerà nel capoluogo lombardo? Se il suo matrimonio è finito per via di un tradimento ai danni di sua moglie cosa avrà da dire? Il marito di Tina potrebbe smentire le parole di sua moglie, rivelando che potrebbe essere stata la cantante ad avere un altro uomo durante il loro matrimonio. Questa eventualità potrebbe anche spiegare come mai Tina ha perdonato Agnese per avere seguito i suoi sentimenti e il suo cuore e avere accettato la relazione con Armando. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà alla famiglia Amato.