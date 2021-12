Il Manchester United ha deciso di esonerare Ole Gunnar Solskjaer a fine novembre. Una decisione inevitabile per i risultati raggiunti soprattutto nel campionato inglese. La società ha deciso di affidarsi fino a fine stagione al tecnico tedesco Ralf Rangnick, ex tecnico di Schalke 04 e Lipsia ma che nelle ultime stagioni ha lavorato soprattutto come dirigente. Una decisione discutibile soprattutto perché si era parlato di un interesse concreto per tecnici come Conte o Zidane. Alla fine però il pugliese è stato ingaggiato dal Tottenham, il francese invece è attualmente senza panchina dopo l'esperienza professionale al Real fino alla scorsa stagione.

Rangnick farà il tecnico ma prenderà decisioni anche in tema mercato. A tal riguardo secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe effettuare delle clamorosi cessioni nei prossimi mesi. I principali indiziati a lasciare la società inglese sono i giocatori a scadenza di contratto a fine stagione, ovvero Edinson Cavani e Paul Pogba.

A questi però potrebbero aggiungersi David De Gea, Nemanja Matic e Cristiano Ronaldo. Nonostante abbia ancora un anno di contratto con il Manchester United, il portoghese potrebbe essere ceduto.

L'ingaggio di Rangnick potrebbe portare alla partenza di Cristiano Ronaldo a fine stagione

La punta Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione.

L'ingaggio di Rangnick al posto di Solskjaer infatti potrebbe portare a tante partenze nella società inglese, in particolar modo quelle dei giocatori con maggior esperienza. Si parla infatti di un interesse concreto del Manchester United per giocatori come Haidara del Lipsia, Zakaria del Borussia Monchengladbach, Ronald Arajuo del Barcellona e Dusan Vlahovic della Fiorentina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'eventuale addio del portoghese potrebbe dipendere anche dall'eventuale qualificazione del Portogallo ai mondiali in Qatar 2022. La nazionale di CR7 dovrà disputare gli spareggi per la massima competizione mondiale.

Ronaldo potrebbe lasciare lo United anche in caso di mancata qualificazione del Portogallo ai mondiali

A marzo giocherà la semifinale dei playoff contro il Turchia.

In caso di vittoria, sfiderà in finale la vincente di Macedonia del Nord e Italia [VIDEO].

L'eventuale mancata qualificazione ai Mondiali potrebbe essere un ulteriore incentivo per Cristiano Ronaldo per lasciare il Manchester United e magari approdare nella Major League Soccer. Il portoghese infatti potrebbe chiudere la carriera professionale nel campionato americano. Si è parlato anche nelle ultime settimane di un suo possibile ritorno allo Sporting Lisbona, società che lo ha lanciato nel calcio che conta e che nell'ultima stagione ha vinto il campionato portoghese.