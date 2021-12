La Juventus sogna Dusan Vlahovic. È lui il colpo grosso per cercare di risolvere la crisi della squadra bianconera che ha dato segnali di risveglio contro la Salernitana, ma resta molto lontana sia dal quarto posto che dalla corsa scudetto. Massimiliano Allegri ha bisogno di gol e così i dirigenti si starebbero muovendo per portare alla Continassa il serbo, impresa però non facile.

Dusan Vlahovic alla Juventus, c’è il sì del giocatore

La situazione è in evoluzione e sembra che i prossimi giorni possano essere importanti. Nei mesi scorsi Dusan Vlahovic e la Fiorentina sono arrivati al muro contro muro per il rinnovo di contratto che scade nel 2023.

Commisso e gli agenti del giocatore, non avendo trovato l’accordo, hanno interrotto la trattativa, ma ora il suo addio da Firenze sembra essere più lontano.

Il giocatore è il trascinatore della squadra di Italiano e vorrebbe restare fino alla fine della stagione. Idea che ovviamente non dispiace al club viola, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno a gennaio. Vlahovic, secondo gli ultimi rumors, vorrebbe che la Juventus fosse il suo prossimo club, ma sembra difficile che i bianconeri possano offrire i 70 milioni che chiederebbe Commisso per farlo partire subito.

Arsenal e Manchester United sfidano la Juventus per Dusan Vlahovic

Così l’Arsenal non si arrende e sarebbe pronto a mettere sul piattto 85 milioni di euro in modo da convincere la Fiorentina a cedere subito il suo gioiello.

Una mossa d’anticipo rispetto alla concorrenza agguerrita di tanti club in Serie A e all'estero. Il problema per i Gunners è che il giocatore non vorrebbe lasciare l’Italia e proprio per questo avrebbe dato priorità alla Juve.

Nel frattempo potrebbe inserirsi nel discorso il Manchester United che ha da poco ufficializzato Ralf Rangnick come nuovo allenatore.

Il tedesco siederà in panchina solo per i prossimi sei mesi, poi si trasferirà dietro la scrivania per cercare di far tornare i Red Devils un club vincente come in passato. Per farlo vorrebbe puntare proprio su Dusan Vlahovic, alternativa giovane a Cristiano Ronaldo, che secondo alcuni potrebbe addirittura lasciare Old Trafford, e Cavani, gli attuali centravanti della squadra inglese.

I rumors non parlano ancora di offerte da parte della squadra d’oltremanica, ma sembra che l’interesse sia reale e i soldi non mancano visto che solo nell’ultima sessione di mercato a Manchester sono sbarcati Sancho e Varane per una spesa totale di 150 milioni di euro.

Dusan Vlahovic vota Juventus quindi, ma non sarà semplice per i bianconeri chiudere il colpo. Le richieste di Commisso e la concorrenza frenano un affare di cui si parlerà ancora molto da qui alla fine di gennaio.