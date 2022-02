Sta tenendo alta l'attenzione la vendetta di Dante nelle puntate Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Romagnoli è arrivato a Milano in punta di piedi, per poi manifestare tutta la sua rabbia nei confronti di Dante, ma sempre agendo nell'ombra. L'affare con gli americani che avrebbe messo in seria difficoltà è andato in fumo grazie all'intuizione di Umberto, cosa che ha incrementato ancora di più la rabbia di Dante. Le anticipazioni delle prossime puntate raccontano che Fiorenza e Romagnoli passeranno all'attacco, ricattando apertamente Umberto.

Il loro piano, questa volta, andrà a buon fine. Sarà la fine dell'impero Conti?

Dante spietato con Beatrice: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Romagnoli ha già cercato di avvicinare Beatrice in occasione dell'affare con gli americani, deciso a conquistare la sua fiducia. Sentendosi poi presa in giro, lei ha pensato bene di allontanarsi, ma non per molto.

Beatrice e Dante sono stati travolto dalla passione e Vittorio ne è e ne sarà sempre geloso. Ipotizziamo però che Romagnoli non sia realmente innamorato, ma che stia agendo spietatamente in amore per dare una lezione a Vittorio, che ha vinto su di lui con Marta.

Si creerà così un triangolo amoroso che coinvolgerà Dante, Beatrice e Vittorio, ma non solo: a quanto pare, anche Marta rientrerà in gioco, una volta che verrà a sapere quanto accaduto al Paradiso delle Signore.

Dalla favola al dramma

In una sua recente intervista a Tv Serial, Luca Bastianello ha rilasciato anticipazioni molto interessanti. Per quanto riguarda la situazione amorosa di Dante, ha svelato che si passerà dalla favola al dramma, lasciando di stucco i telespettatori.

Che cosa significano queste parole? Successivamente, Bastianello ha dato altri indizi, rivelando che l'attrazione tra Dante e Beatrice potrebbe avere esiti fatali.

Insomma, non mancheranno colpi di scena che cambieranno per sempre le trame del finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore.

Dante si toglie la vita? Le parole di Luca Bastianello

Luca Bastianello ha poi aggiunto che, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Dante verrà messo all'angolo. La sua reazione spiazzerà tutti, una volta che avrò capito chi è e che cosa ha fatto.

Quale sarà questa reazione che nemmeno Bastianello poteva immaginare una volta letto il copione? Non escludiamo che Romagnoli possa compiere un gesto estremo, sconfitto anche in amore e persa la sua battaglia contro l'odiato Vittorio. Per lui potrebbe infatti essere insopportabile il fatto di non essere riuscito ad avere la sua rivincita.

Qualcosa di molto grave succederà senza dubbio e, nelle prossime puntate, verrà a delinearsi la trama definitiva della triste storia di Dante Romagnoli.