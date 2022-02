Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3.

Le vicende di Upas sono sempre ricche di colpi di scena, ed attirano l'attenzione del pubblico da ben venticinque anni. Trattandosi di una soap molto longeva, i fan sono abituati ad assistere all'avvicendamento dei personaggi. Tra le recenti partenze, il pubblico della soap ha gradito ben poco quella di Marina Giordano, la dark lady di Upas, che ha lasciato Napoli per far ritorno con il marito a Londra. Anche l'assenza di Angela Poggi risulta essere un argomento piuttosto "caldo" sui social, difatti in molti invocano il suo rientro.

I fan possono però tirare un respiro di sollievo perché ben presto la signora Giordano farà ritorno in città. La conferma giunge proprio da alcuni segnali presentati sui social, in cui appare chiaro che Nina Soldano e Giorgio Borghetti sono già sul set.

A quanto pare ben presto si assisterà anche al ritorno di Angela. A confermarlo è stato l'attore di Franco Boschi, il quale ha dichiarato che Claudia Ruffo tornerà a vestire i panni della giovane Poggi.

Upas: Marina già presente sul set, presto tornerà in scena

I fan di Upas sono ben consapevoli che nel corso degli anni bisogna abituarsi agli addii di personaggi. Nelle recenti puntate infatti Marina Giordano ha lasciato Napoli, per far ritorno a Londra.

La donna, grazie al suo fascino ed anche alla sua tormentata storia con Roberto Ferri, risulta essere uno dei personaggi più amati dal pubblico a casa. Infatti, sui social non sono mancate le lamentele per la partenza della manager. La donna ha scelto di allontanarsi da Napoli, dopo aver trascorso un momento di profonda crisi coniugale.

La sua lettera d'amore scritta per Ferri sembra essere un addio, e per questo in molti si chiedono se la dark lady fosse tornata in città.

Tuttavia i fan possono rassicurarsi, dato che ben presto Nina Soldano potrebbe tornare a vestire i panni di Marina. La conferma arriva da alcuni segnali su Instagram, che lasciano capire la presenza dell'attrice sul set.

Considerando che l'attrice sta già registrando le nuove puntate, con molta probabilità si rivedrà in scena fra qualche settimana.

Upas: Zarbo conferma il ritorno di Angela

Dallo scorso gennaio, anche il personaggio di Angela ha lasciato Napoli per recarsi in Sicilia per motivi di lavoro. Per la giovane Poggi il discorso è completamente diverso. Difatti, pur comparendo in scena, Angela non risultava inserita in nessuna storyline di Upas da diverso tempo, ma si limitava ad avere un ruolo di "contorno". Negli ultimi tempi, la figlia di Giulia era diventata una sorta di saggia, pronta a dispensare consigli ai suoi cari. Motivo per cui, gli autori hanno deciso di optare per una pausa per il suo personaggio.

A differenza di Marina, però, il suo sembrava essere un allontanamento momentaneo, dato che la stessa Angela aveva parlato di un soggiorno di due mesi.

Beppe Zarbo, che in Upas presta il volto a Franco Boschi, in una recente intervista, ha dichiarato che Angela tornerà presto in scena. Tuttavia non si sa ancora una data precisa in cui la madre di Bianca rientrerà a far parte delle vicende di Upas.