Queste ultime partite saranno fondamentali per capire il futuro di diversi giocatori bianconeri. Molti infatti non sono certi della conferma in vista della prossima stagione. Gli indiziati a lasciare Torino dovrebbero essere Rabiot, Bernardeschi, Alex Sandro e Kean.

Rivoluzione in casa Juventus per la prossima stagione

La Juventus deve pensare a sistemare la rosa, soprattutto a centrocampo, il reparto che necessita di maggiori innesti. Sul taccuino di Cherubini ci sono diversi profili che potrebbero arrivare in estate. Dato il mancato rinnovo del contratto da parte di Paulo Dybala, si apriranno degli scenari interessanti, occorrerà trovare un sostituto dell'attaccante argentino.

A questo punto il riscatto di Alvaro Morata dovrebbe essere confermato, lo spagnolo si sta ritagliando un importante finale di stagione a suon di ottime prestazioni. Incerti invece i destini di Bernardeschi, Alex Sandro, Kean e Rugani che non dovrebbero continuare la loro avventura con la maglia bianconera. Il primo obiettivo per il dopo Dybala si chiama Zaniolo, il giocatore non dovrebbe prolungare il suo contratto (che scade nel 2024) e la Juventus sta monitorando con attenzione l'evolversi della situazione.

Diversi nomi per la Juventus in difesa e a centrocampo, Pogba obiettivo principale

Per la difesa si valutano due opzioni, ovvero Bremer del Torino e Rudiger attualmente in forza al Chelsea.

Dipenderà però se dovesse arrivare un'offerta importante per De Ligt, l'olandese viene valutato almeno 85 milioni e il Barcellona potrebbe tentare l'affondo decisivo, per cercare di arrivare al giocatore. Negli ultimi giorni si stanno facendo tanti nomi accostati alla Juventus, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Gabriel Jesus, l'attaccante brasiliano, avrebbe tutte le caratteristiche tecniche per sostituire Dybala.

Molti si interrogano su dove andrà la Joya, la destinazione ideale per lui dovrebbe essere la Liga, occhio anche al Psg e Inter, i nerazzurri prima devono cedere alcune pedine per far spazio a Dybala, Lautaro Martinez dovrebbe essere colui che lascerà Milano.

A centrocampo invece due i profili seguiti, il primo dovrebbe essere quello di Paul Pogba, il centrocampista francese non dovrebbe proseguire la sua avventura a Manchester, ma il problema rimane il costo elevato dell'ingaggio, una cifra troppo alta per le casse bianconere.

L'altro nome che interesserebbe la Juventus è Milinkovic-Savic, Sarri avrebbe dato l'ok per la sua cessione.

Ecco come potrebbe giocare la Juventus nella prossima stagione: Sczesney, Danilo, BREMER, RUDIGER/De Ligt, Cuadrado, Locatelli, POGBA/MILINKOVIC, Zakaria, ZANIOLO, Chiesa, Vlahovic.

Con il rientro di Chiesa dal lungo infortunio, si andrebbe a formare un tridente stellare assieme a Vlahovic e Zaniolo com alternative in panchina di lusso tra Morata e Kean. A centrocampo in cabina di regia Locatelli, McKennie e Zakaria ai lati, oltre agli eventuali nuovi arrivati. In difesa senza De Ligt la coppia centrale potrebbe essere composta da Bremer e Rudiger; sulle corsie esterne Danilo e Cuadrado confermati.