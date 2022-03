La Juventus si sta organizzando in vista della prossima stagione. Mancano infatti poche partite alla fine del campionato. Sul taccuino di Cherubini sono diversi i profili seguiti per rinforzare la rosa, ma il primo obiettivo dovrebbe essere Zaniolo. In uscita potrebbero esserci Rabiot, Bernardeschi, Kean e De Ligt.

Morata dovrebbe restare a Torino, così come Cuadrado

Dato il mancato rinnovo di Paulo Dybala, per l'attacco si aprono scenari interessanti in vista della prossima stagione in casa Juventus. A questo punto, il riscatto di Alvaro Morata, dovrebbe essere probabile: lo spagnolo si sta ritagliando un importante finale di stagione, grazie a ottime prestazioni.

Sicuro anche il prolungamento di un altro anno da parte di Juan Cuadrado. Il centrocampista colombiano concludebbe così la sua carriera con la maglia della Juventus. Incerti invece sono i destini di Bernardeschi e De Sciglio: per il primo potrebbe esserci il rischio di perderlo a zero, con la possibilità di andare alla Lazio di Maurizio Sarri. Nei prossimi giorni dovrebbe invece esserci un incontro per discutere del rinnovo di De Sciglio.

Juventus, occorrerà cedere alcuni giocatori: Kean e De Ligt dovrebbero partire

Prima di cercare di acquistare coloro che potrebbero far fare il salto di qualità alla rosa juventina, la dirigenza deve pensare a cedere chi non farà più parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Diversi sono infatti i giocatori che dovrebbero cambiare aria in estate. Il primo indiziato a lasciare Torino potrebbe essere Rabiot, che in questa stagione non ha convinto del tutto giocando al di sotto delle aspettative. Anche Moise Kean dovrebbe partire: l' attaccante azzurro si è rivelato una delusione e non è riuscito a sfruttare le occasioni avute.

Se dovesse arrivare un offerta importante per De Ligt, la Juventus avrebbe già individuato il sostituto. Stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi, il primo obiettivo in difesa dovrebbe essere Rudiger per il quale sarebbe pronto un contratto quadriennale. Oltre a Rudiger, non è da escludere un interesse per Bremer, attualmente in forza al Torino, ma c'è da battere la forte concorrenza dell'Inter, in leggero vantaggio nei confronti dei bianconeri.

Per l'attacco, l'obiettivo principale resta quello di Nicolò Zaniolo che non sembrerebbe intenzionato a prolungare il contratto con la Roma. La Juventus sta monitorando con attenzione l'evolversi della situazione. In queste ultime ore si è fatto anche il nome di Gabriel Jesus. Il brasiliano potrebbe essere il dopo-Dybala. A centrocampo, invece, Pogba, da sempre un obiettivo, sarebbe la ciliegina sulla torta. Il problema, però, riguarda l'ingaggio piuttosto elevato del francese.

Con l'eventuale arrivo di Zaniolo, si andrebbe a formare un tridente stellare assieme a Vlahovic e Chiesa, uno tra i più forti in Europa.