Per la giornata di venerdì 8 luglio, l'oroscopo prevede grandi opportunità in amore, in virtù della luna crescente, che favorisce tutto ciò che rappresenta novità e inizio. In linea di massima sarà il momento perfetto per stringere legami e iniziare nuovi progetti e attività. I segni a beneficiare dell'influenza lunare saranno soprattutto Bilancia e Vergine. Bene anche Sagittario e Acquario. I nativi dell'Ariete e dello Scorpione dovranno invece far fronte a una diminuzione dell'energia, giacché Marte, trovandosi nel suo esilio, non sarà in grado di dare il proprio supporto alle case zodiacali in cui ha domicilio.

Oroscopo, previsioni astrologiche dall'ariete al cancro

Ariete: dal momento che il vostro pianeta protettore, Marte, si trova al 2° grado del suo esilio, la vostra rinomata grinta sta subendo duri colpi. In questo periodo potreste sentirvi particolarmente fiacchi. Il consiglio dell'Oroscopo è quello di approfittare delle belle giornate per passare un po' di tempo al mare o in montagna. Voto 4

Toro: nonostante il felice periodo di realizzazione che state avendo, i vostri scopi hanno bisogno di una spinta aggiuntiva. Determinazione e coraggio faranno la differenza, soprattutto in amore e in ambito professionale. Osare è la parola d'ordine. Voto 6

Gemelli: il caldo estivo sta dando del filo da torcere, ma voi non demordete e riuscite con ingegno a portare a termine il lavoro da svolgere a dispetto della stanchezza.

I vostri sforzi potrebbero essere premiati, e una lunga e piacevole vacanza si prospetta all'orizzonte. Voto 7

Cancro: Grazie all'influenza di Mercurio vi trovate in uno stato di forte socievolezza. Con gli amici riuscite a intavolare conversazioni interessanti, che nutrono la vostra spiccata sensibilità. Questa giornata sarà il momento migliore per seppellire vecchi rancori, soprattutto con il vostro partner.

Voto 7

Oroscopo, previsioni astrali dal Leone allo scorpione

Leone: a dispetto della lontananza di Marte, il vostro spirito combattivo continua a resistere. Siete leader nati ed è arrivato il momento di mostrare con orgoglio le proprie capacità. L'oroscopo consiglia di tenere gli occhi aperti in ambito professionale: le opportunità non mancheranno, ma starà a voi cogliere l'attimo.

Voto 8

Vergine: grandi possibilità in amore, soprattutto grazie alla luna crescente che stimola nuovi incontri e freschi inizi. È giunta l'ora di mettere da parte le vecchie preoccupazioni e concentrarsi sulle possibilità future. Se sarete in grado di guardare in avanti, la vostra formidabile capacità razionale vi renderà particolarmente magnetici: le sorprese stanno dietro l'angolo. Voto 9

Bilancia: l'ispirazione vi inonderà completamente, vi sentirete pieni di energia creativa e le idee affolleranno la vostra mente. L'oroscopo consiglia, per evitare la confusione, di scegliere quelle che istintivamente reputate migliori, poiché la Luna vi è propizia e le giuste novità vi faranno vivere momenti indimenticabili.

Voto 10

Scorpione: avete spesso dato prova della vostra resilienza, ma una giornata storta può capitare a chiunque. L'importante è non lasciarsi andare e concedersi un po' di meritato riposo. Come afferma un vecchio detto: “Non c'è nulla di male a ritirarsi per combattere un altro giorno”. L'oroscopo vi suggerisce di rifocillarvi e recuperare le energie perse in modo da affrontare al meglio i giorni che seguiranno. Voto 5

Previsioni astrologiche dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario: il desiderio di una nuova avventura vi porterà a riscoprire qualcosa che da tempo non avevate in considerazione. La Luna vi assiste in questo percorso. Buone possibilità anche in amore: se vi concederete l'occasione di uscire dalla routine potreste scoprire che la bellezza è sempre stata al vostro fianco.

Voto 7

Capricorno: pare che le soddisfazioni fatichino ad arrivare e il desiderio di arrendersi vi sta col fiato sul collo. L'oroscopo consiglia di non mollare e allontanare i pensieri negativi: forse le cose non imboccano il sentiero che vorreste, ma quando ciò accade è sempre perché c'è qualcosa di nuovo da imparare. Voto 4

Acquario: la Luna sorride gioiosa alle vostre porte. Grazie anche all'influenza di Venere, che governerà questa giornata, le probabilità di trovare l'amore crescono a dismisura per i single. Le coppie, invece, avranno la fortuna di condividere una serata romantica all'insegna dell'apertura dei propri sentimenti. Voto 7

Pesci: l'inizio del fine settimana vi renderà un po' ballerini e sarà difficile spiegarvi questi sbalzi di umore. Forse qualcosa bolle in pentola o probabilmente cercate di cambiare qualcosa all'interno della vostra vita. Non c'è da preoccuparsi: la Luna crescente vi assisterà nella scelta di nuovi inizi. Voto 5