Trattative governo: segui il live della giornata politica

10:17 - In attesa della direzione del Partito Democratico, il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella starebbe studiando tutte le possibili soluzioni in campo: una delle ipotesi potrebbe essere quella di affidare un incarico vero e proprio, senza passare attraverso un'esplorazione, ma per percorrere una strada del genere, il Capo dello Stato dovrebbe ricevere delle rassicurazioni preliminari: in altre parole, Mattarella affiderà l'incarico a chi gli dimostrerà di avere i voti per poter formare un #Governo.

09:28 - Intervenuto ai microfoni di 'Circo Massimo' in onda Su Radio Capital, il fresco Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fredriga, ha dichiarato.

"Al momento credo che l'unica strada ipotizzabile sia quella di un riavvio della trattativa di tutto il centrodestra con il Movimento 5 Stelle. senza alcun veto. Il PD ha portato avanti politiche opposte alle nostre, non vedo compatibilità tra di noi".

09.10 - Se, come sembra, il tentativo di dialogo tra PD e Movimento 5 Stelle dovesse naufragare sul nascere, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si troverà nelle condizioni di dover giocare una carta per uscire dalla situazione di stallo che sta accompagnando l'Italia da quasi 60 giorni. In quest'ottica, l'asse delle trattative per la formazione di un nuovo governo potrebbe spostarsi di nuovo a destra, con la coalizione formata da Salvini, Berlusconi e la Meloni ad avere nuovamente l'iniziativa. In tal senso, il leader del Carroccio potrebbe avere due strade davanti a sé:

Ricevere un incarico dal Presidente della Repubblica e andare a cercare in Parlamento i voti per formare un governo.

Decidere di percorrere la strada di un governo di transizione, magari guidato da Giorgetti, per dar vita ad una nuova legge elettorale che possa portare il Paese al voto nel più breve tempo possibile.

08.51 - Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha deciso di rompere gli indugi e, intervenendo a Grumello del Monte - nel corso della festa del Carroccio - ha dichiarato: "Proverò a cercare in Parlamento quella forza per ci consenta di fare le cose che ci chiedono gli italiani.

Ci proverò fino all'ultimo, ma lo farò partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto le elezioni, vincendo poi anche in Molise e in Friuli".

08:32 - In questi giorni la politica italiana è in attesa delle decisioni del Partito Democratico che si riunirà nella giornata di domani per decidere la linea da tenere in relazione ad una possibile alleanza con il Movimento 5 Stelle. Allo stato attuale la sensazione è che - dopo le parole rilasciate nei giorni scorsi da Matteo Renzi - ci sia poco spazio per l'apertura di un tavolo con i grillini. Da venerdì dunque, se questa sensazione dovesse essere confermata, il Paese potrebbe ritrovarsi nello stallo più totale, ripartendo di fatto dalla situazione di partenza. A quel punto, il Presidente della Repubblica potrebbe decidere di imprimere la svolta, affidando un incarico e questa volta, il prescelto potrebbe essere Matteo Salvini. Il leader del Carroccio infatti sembra intenzionato ad esporsi in prima persona, provando a riaprire il 'forno' con il Movimento 5 Stelle per la formazione di un governo.

Da parte del numero uno della Lega invece, è arrivata la netta chiusura nei confronti del Partito Democratico di Matteo Renzi.

Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovrà sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio [VIDEO]di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi [VIDEO]nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio in onda domenica sera su Rai 1, l'esito della direzione del PD appare piuttosto scontato, con il no al dialogo con i 5 Stelle che - al di là delle divisioni che stanno emergendo in queste ore tra i dem - dovrebbe essere ratificato. A quel punto la palla passerà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dovrà decidere la prossima mossa da compiere. Nella giornata di ieri sono arrivate due importanti novità da parte della Lega: la prima riguarda le parole di Giancarlo Giorgetti, il quale ha aperto alla possibilità di far partire un governo di scopo, con l'obiettivo di realizzare una legge elettorale che possa poi portare nel più breve tempo possibile il Paese di nuovo al voto. La seconda novità riguarda il leader del Carroccio Matteo Salvini, il quale potrebbe decidere di accettare l'incarico, nel tentativo di formare una maggioranza che veda la coalizione di centrodestra governare con il Movimento 5 Stelle.

