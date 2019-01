Annuncio

Giuseppe Conte e Angela Merkel colti mentre sorseggiavano un caffè. Nulla di strano, se non fosse che ci ha pensato la trasmissione di Corrado Formigli, nella puntata andata in onda giovedì 24 gennaio su La7, a dare voce alle 'confidenze' politiche del premier italiano.

Pochi secondi di audio, che bastano però, a dare voce e a far capire cosa si sono detti Giuseppe Conte e Angela Merkel. Immagini e audio che hanno svelato i contenuti di un dialogo interamente focalizzato sulla situazione Politica Italiana ed in particolare sugli equilibri su cui si regge l'attuale maggioranza che sostiene il Governo Conte.

Conte: 'I Cinquestelle vanno giù nei sondaggi'

È un Primo Ministro Italiano molto attento a spiegare all'omologa Tedesca ciò che sta accadendo in Italia, quello che emerge dal dialogo avuto a Davos con Angela Merkel, dove i due politici si trovavano per partecipare, assieme ad altri leader mondiali, al World Economic Forum.

'I Cinquestelle vanno giù nei sondaggi, mentre Salvini è al 35-36%' le parole di Giuseppe Conte. Parole che da un lato puntano a spiegare e dall'altro a rassicurare la collega tedesca di fronte alle fibrillazioni politiche che il Governo Italiano sta affrontando.

In particolare il Capo del Governo italiano ha voluto chiarire la posizione Italiana dopo il duplice attacco sferrato alla Francia, i cui rapporti con la Germania della Merkel sono sempre molto forti, dai vicepremier Di Maio e Salvini. 'Il M5s è in sofferenza' ha spiegato Conte, provando a chiarire i motivi delle posizioni politiche espresse dai grillini negli ultimi giorni.

Conte 'Il Movimento cinquestelle è al 25-26%'

Sarebbero dunque dieci, i punti percentuali che separerebbero, almeno stando ai sondaggi in possesso del Premier Conte, il Movimento Cinquestelle dalla Lega di Matteo Salvini.

Sarebbe questo il motivo per cui, è sempre il Primo Ministro Conte a dirlo ad Angela Merkel che 'sarebbero molto preoccupati' e quindi prosegue 'si chiedono quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale'.

Gli ultimi giorni, d'altro canto, sono stati molto intensi nonostante siano stati i giorni in cui il Governo ha portato al traguardo reddito di cittadinanza e quota 100. Ma l'appuntamento elettorale delle elezioni europee è evidentemente un impegno a cui le forze di maggioranza stanno guardando con molta attenzione modulando le loro uscite pubbliche in chiave elettorale.

Cos'ha detto Angela Merkel

Se l'audio dei microfoni di Piazza Pulita è riuscita a cogliere la voce del Presidente del Consiglio, altrettanto non è riuscito a fare con la leader tedesca. Le immagini si sono limitate a cogliere Angela Merkel intenta ad annuire alle parole del Presidente Conte, mentre sorseggiava un caffè.

Non è difficile immaginare che la lunga esperienza politica sia nazionale che internazionale maturata da Angela Merkel, le faccia comprendere senza alcun problema e stupore quale sia il quadro politico in cui l'Italia, e non solo, si sta muovendo verso le elezioni europee di maggio. [VIDEO]