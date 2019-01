Annuncio

Beatrice Lorenzin dopo l'esperienza da ministro della Sanità ha dato seguito alla propria esperienza politica, candidandosi e venendo eletta come deputato sotto la bandiera del Pd. Attraverso un video apparso sulla sua pagina Facebook ha avuto modo di manifestare tutto il proprio dissenso verso le opinioni politiche di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, usando l'ironia e il sarcasmo per commentare le immagini virali in cui si vedono i due leader del Movimento Cinque Stelle viaggiare in auto verso Strasburgo.

La Lorenzin aveva attese precise

L'ex ministro decide di riprendersi mentre guarda il video Di Battista e Di Maio. Esordisce con un "E' veramente surreale" che suggerisce subito quale [VIDEO] sarà il tono del suo intervento.

"Stavo guardando Cicì e Bobò" prosegue, evidenziando che la scelta nasceva dall'attesa di sentir dire loro qualcosa di importante rispetto all'annuncio sorprendente che avrebbero dovuto pare. Dice che si sarebbe aspettata qualcosa di concreto in merito al reddito di cittadinanza o notizie significative sull'economia italiana. Considerazioni che, nell'animo della Lorenzin, nascono dall'esigenza di sapere qualcosa in più dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico dopo l'annuncio del leader del Mef Tria rispetto al fatto che il Paese è in stagnazione e, sempre secondo l'esponente del Partito Democratico, anche a rischio recessione.

La Lorenzin non apprezza il viaggio in auto

Le attese della Lorenzin, a quanto pare, sono disattese e lei lo sottolinea: "Invece abbiamo Di Maio e Di Battista che sono in macchina in viaggio per Strasburgo".

Anche la scelta di viaggiare in auto non la convince: "Un'intera giornata lavorativa di un ministro che deve stare sul luogo a fare incontr [VIDEO]i per accordi bilaterali o lavorare su dossier vitali per il Paese".

"Direi - tuona - che il tempo dell'Erasmus è finito vista la loro età anagrafica. E' sconcertante se pensiamo ai dati dell'economia e al fatto che l'Italia è veramente bloccata".

"Il reddito di cittadinanza annunciato - prosegue - è una cosa di cui non sappiamo niente, quando saranno assunti i navigator e se sarà un regalo solo per i primi. Allora a loro direi buon viaggio, mi auguro che sulla strada non trovino le buche di Roma". La battuta non è casuale, se si considera che al timone della capitale c'è un'amministrazione comunale guidata da Virginia Raggi, grillina come Di Maio e Di Battista.