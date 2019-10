Stando a quanto si evince dal testo della nuova manovra economica del governo, è stato stanziato per le famiglie italiane un fondo di 2 miliardi di euro per i prossimi tre anni. La famiglia, dunque, è al centro delle politiche del Governo che sta lavorando per mettere in campo nuove risorse grazie alla "Family act" presentata dalla Ministra Elena Bonetti e sulle quali potranno fare affidamento le famiglie.

Secondo il programma per gli aiuti economici alle famiglie da parte del Governo, sarà fatta una semplificazione e un’integrazione in merito alle precedenti risorse. Saranno previste, per il prossimo anno, anche nuove misure come la ‘carta bimbi’ che, nello specifico, servirà per pagare le spese dell’asilo.

Le novità previste dal Governo per le famiglie

Il governo è al lavoro, quindi, per mettere a punto un pacchetto con delle novità dedicato alle famiglie e che sarà attuato in due fasi.

Il primo step avrà il via con la legge di Bilancio 2020 e contiene una serie di novità che saranno messe in pratica dal prossimo anno. Il secondo step, invece, verrà avviato attraverso uno specifico disegno di legge direttamente collegato alla manovra e che sarà una vera e propria riforma alle attuali misure economiche stanziate per le famiglie. Al centro delle politiche di Governo c'è sicuramente il futuro delle famiglie italiane, grazie ad un pacchetto specifico sul quale si sta lavorando e che vuole cambiare l’intero welfare dedicato alle famiglie.

L’obiettivo sarà quello di introdurre nel 2021 un assegno unico universale per ogni figlio dalla sua nascita fino all’età adulta.

Per il 2020 sarà confermato ed esteso a tutti il bonus nido della durata di 12 mesi e il bonus bebè, per i nati da gennaio 2020. Per ciascun figlio la misura varierà da 80 a 160 euro al mese in relazione alle condizioni e le relative esigenze economiche di ogni singolo nucleo. Notizia importante è che non sarà necessario il requisito Isee fino a 25mila e che quindi aumenterà notevolmente la platea dei beneficiari.

Carta bimbi da 400 euro: di cosa si tratta

Scopo di questa misura è quello di aiutare le famiglie anche attraverso un incentivo economico, che vada a coprire in parte o del tutto le spese per la crescita dei propri figli. Si tratterà di un assegno di 400 euro al mese con il quale si potranno coprire le spese delle rette dell'asilo nido al quale il Governo stanzierà, per i prossimi 3 anni, una cifra aggiuntiva di 500 milioni rispetto agli attuali.

Si tratterà di una ‘carta bimbi’ che permetterà di coprire in parte o totalmente le rette per gli asili nido in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.