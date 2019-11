Con grande ironia l'attrice Valentina Nappi, nota nel mondo dell'hard, ha attaccato Giorgia Meloni, che più volte ha rivendicato con orgoglio il fatto di essere "cristiana". Nappi, che da sempre è contraria ad ogni tipo di religione e di culto, ha risposto con provocazione e ironia. Il tweet, anche se volgare è sfacciato, è diventato virale, come del resto il remix fatto al discorso dalla leader di Fratelli d'Italia in occasione della manifestazione Orgoglio Italiano, diventato virale nelle sue diverse realizzazioni e col titolo "Sono Giorgia".

Il tweet di Valentina Nappi

Valentina Nappi non è nuova a tweet ironici contro i politici: dopo diversi attacchi al leader della Lega nei mesi passati, nella giornata di oggi ne è arrivato uno nuovo, stavolta diretto alla leader di FdI Giorgia Meloni. Le sue parole sono chiare ed evidenti e le potete leggere nel tweet qui sotto. L'attrice napoletana ha voluto commentare in questo modo le parole di Meloni durante la manifestazione a Roma in Piazza San Giovanni dello scorso ottobre, quando ha ribadito con forza di essere "donna", "italiana" e "cristiana".

Il tweet, volutamente provocatorio, fa sicuramente riferimento al fatto che la numero 1 di Fratelli d'Italia, ex Ministro del Turismo sotto il governo Berlusconi, abbia una figlia senza essere convolata a nozze, convivendo insieme al suo compagno. Per ora non sono arrivate repliche e commenti da parte della diretta interessata, sempre che Meloni non decida di lasciar perdere.

Quello che è interessante notare è che proprio quel discorso sull'essere donna e cristiana è diventato virale negli ultimi giorni con un remix in chiave hip hop che ha ottenuto milioni di visualizzazioni in rete. E inoltre non sono mancati anche i meme, che testimoniano la grande ironia e creatività dei social network specie quando si tratta di Meloni.

Se @GiorgiaMeloni è cristiana, io non ho mai fatto sesso anale. — Valentina Nappi (@ValeNappi) November 5, 2019

L'ultimo sondaggio su Meloni

A proposito di Giorgia Meloni, un recente sondaggio politico realizzato da Tecnè ha messo in luce le preferenze dei romani in merito al prossimo primo cittadino di Roma. Proprio Meloni sembra il candidato più gradito da parte degli intervistati, anche se non trapela eccessivo entusiasmo.

Il suo nome sembra tra i più apprezzati e oscilla tra il 27 e il 28% delle preferenze, confermando l'ottimo trend del centrodestra, con il suo partito in vantaggio sulla Lega nella capitale. E i dati testimoniano anche il vantaggio sul centrosinistra anche nei sondaggi a livello nazionale.

Manca ancora tempo alle prossime elezioni comunali, ma il sondaggio conferma comunque la bassa popolarità dell'attuale sindaco di Roma Virgina Raggi.

Altro dato che trapela dal sondaggio è l'altro grado di astensionismo, che supera il 40% a seconda dei possibili candidati a guidare la Capitale d'Italia.