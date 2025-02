L'ultimo sondaggio del 20 febbraio dell'istituto Tecné per l'Agenzia Dire non fotografa grosse novità nel sistema politico italiano. Fratelli d'Italia è in lieve calo rispetto alle intenzioni di voto di una settimana fa ma si conferma in testa in solitaria come il primo partito italiano con il 29,5%. Anche il Partito Democratico è in lieve calo. Tra gli altri partiti molto buona la crescita del Movimento 5 Stelle e Italia Viva. A livello di apprezzamento verso i singoli leader politici emerge che al primo posto c'è la premier Giorgia Meloni.

I dati del sondaggio

Nonostante il momento molto difficile a livello internazionale con la tensione tra Ucraina e Stati Uniti e il vertice di Parigi per cercare di trovare una posizione comune a livello europeo il governo e Giorgia Meloni tiene nei sondaggi, con un lievissimo calo che non preoccupa la presidente del Consiglio. Fratelli d'Italia si conferma la prima forza politica con il 29,5%, perdendo due decimali rispetto alla settimana scorsa. Un segnale di stallo o comunque di fiducia che non subisce variazioni per la premier.

Il Partito Democratico cala anch'esso di due decimali e scivola al 22,7%. Un calo lieve ma che comunque è un segnale che viene riscontrato anche in altri sondaggi. Nonostante questo però il partito guidato da Elly Schlein è il primo partito di opposizione con un buon margine sul Movimento 5 Stelle.

Gli altri partiti

Al terzo posto c'è Forza Italia che è sopra al Movimento 5 Stelle. Il partito di Antonio Tajani infatti è dato all'11,3%, di pochi decimali sopra al movimento di Giuseppe Conte. Quest'ultimo è comunque cresciuto di mezzo punto percentuale in un mese. Nei sondaggi recenti degli altri istituti Forza Italia risulta generalmente il quarto partito italiano per ordine di gradimento, mentre in questa rilevazione è sul gradino più basso del 'podio'.

L'altro partito del centrodestra, la Lega di Matteo Salvini, è invece all'8,4%. Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni è al 6%, Azione di Carlo Calenda è al 2,7%, Italia Viva al 2,5% mentre Più Europa è all'1,9%.

Alto il consenso individuale per Meloni

Il dato invece sulla fiducia dei leader non è così sorprendente se confrontato con il dato delle elezioni politiche del 2022.

Ovviamente la premier Giorgia Meloni è la più apprezzata con il 46% dei consensi, nonostante una flessione di quattro decimali nell'ultimo mese. A debita distanza c'è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che è al 38,9.

Ancora più distante invece è Elly Schlein: la segretaria del Pd infatti è al 30,9%. Non molto lontano da lei c'è Giuseppe Conte del M5S, appena sotto la soglia del 30%. L'altro vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini è invece al 26,8%. Più indietro ci sono Emma Bonino (20%) a Matteo Renzi (14%).

Nel sondaggio, alla domanda su quale può essere il giudizio sull'operato di questo governo, il gradimento è ancora alto: il 41,8% esprime fiducia nel governo Meloni, che è arrivato ormai quasi a metà della legislatura.