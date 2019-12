Oggi alle 13:30 è convocata la giunta per le immunità parlamentari. Oggetto e soggetto della convocazione è Matteo Salvini. Il leader della Lega è indagato per sequestro di persona in relazione al caso della nave Gregoretti all'epoca in cui Salvini era Ministro dell'Interno. I magistrati del Tribunale di Catania hanno aperto l'indagine sull'ex titolare del Viminale e adesso deve essere la giunta per le immunità a dire sì o no ad autorizzare il Tribunale a procedere contro Salvini. Si ripete la situazione che riguardò Salvini per un'altra nave bloccata in mare e carica di migranti, cioè la Diciotti.

Per la vicenda di questa nave, il Parlamento salvò il leader del carroccio. Adesso la situazione sembra diversa, con la Lega non più al governo e con Il Movimento 5 Stelle che sembra intenzionato ad autorizzare i giudici a procedere contro Salvini.

A bordo 131 migranti fermati in mare da Salvini

La vicenda della nave Gregoretti è dell'estate scorsa. Matteo Salvini, all'epoca Ministro dell'interno del primo governo Conte, non dette il via libera immediato all'attracco della nave con 131 persone a bordo.

Dopo oltre tre giorni in mare, la Gregoretti fu fatta attraccare solo il 31 luglio. Questa la vicenda che ha portato Salvini nel registro degli indagati del Tribunale di Catania. Sequestro di persona, queste le accuse al leader della Lega che continua a ripetere di aver agito nell'interesse degli italiani. "Ho difeso i confini della Nazione e perseguono me, lasciando a piede libero i delinquenti", queste le parole di Salvini. Come di consueto, quando nel registro degli indagati finisce un Parlamentare (Salvini è un Senatore della Repubblica), deve essere la giunta per le immunità ad autorizzare i giudici a procedere.

Il botta e risposta con Di Maio

"Sono curioso di vedere cosa farà il Movimento 5 Stelle che negò l'autorizzazione per il caso della nave Diciotti", con questa affermazione, Salvini ha ricordato ciò che successe un anno prima della Gregoretti, per un'altra imbarcazione carica di migranti.

L'ex Ministro dell'interno infatti, non è nuovo ad una situazione simile. Un anno esatto prima del caso Gregoretti, Salvini operò più o meno alla stessa maniera nei confronti della nave Diciotti. All'epoca però, il Movimento 5 Stelle, dopo aver interpellato gli iscritti con il classico voto sulla piattaforma Rousseau, salvò Salvini votando no all'autorizzazione a procedere contro quello che allora era un alleato di governo. Adesso però, la Lega è all'opposizione, dopo aver fatto cadere il governo l'estate scorsa, curiosamente, dopo pochi giorni dalla vicenda della Gregoretti. "Con la Diciotti la situazione era diversa, perché so trattava di migranti che gli altri paesi europei non avrebbero preso, lasciandoli in Italia", così Di Maio ha giustificato ciò che i grillini fecero per la Diciotti, sottintendendo il fatto che stavolta sarà diverso.

"Con la Gregoretti è un'altra storia, perché Salvini ha tenuto in mare una nave carica di migranti che sarebbero stati redistribuiti in Europa, e lo fece solo per propaganda", così Di Maio ha annunciato che il Movimento 5 Stelle oggi, voterà a favore dell'autorizzazione a procedere contro Salvini.