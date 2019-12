Matteo Salvini, attraverso il suo profilo Facebook, ha inteso condividere uno scatto che sta facendo il giro del web. Il selfie di una ragazza che viaggia in aereo con lui che, vedendolo dormiente, gli rivolge un gestaccio: il dito medio alzato. Il leader della Lega ha scelto perciò di replicare sottolineando come magari si tratti di una di quelle persone che poi va in piazza a manifestare contro l'odio.

Lo scatto sembra tratto da una storia Instagram

Lo scatto non sembra lasciare spazio ad interpretazioni di alcun tipo.

Ritrae come detto una ragazza che si rende autrice e protagonista di un selfie in cui alza il dito medio e lo rivolge verso il leader della Lega. Nell'occasione, i due si trovano in aereo e l'ex Ministro dell'Interno sta probabilmente dormendo, considerata la postura e gli occhi chiusi. Si nota, tra l'altro, che lo scatto sembra essere tratto da una storia Instagram in cui, tra l'altro, viene taggato il profilo ufficiale del numero uno della Lega. Come già accaduto in passato, le decisione di Salvini di replicare sui social, potrebbe scatenare polemiche per la potenziale gogna a cui ha esposto quella che, evidentemente, è una contestatrice.

Per lo stesso motivo Laura Boldrini, in passato, lo aveva accusato di aver esposto a insulti delle ragazze molto giovani.

Salvini condivide l'immagine sul suo profilo Fb

Matteo Salvini, come spesso gli accade, sceglie di condividere con i propri follower la vicenda 'aerea' che lo ha coinvolto. La cosa destinata a far discutere è che, nell'immagine postata, ci siano riferimenti chiari che permettono di risalire al profilo Instagram della ragazza. Tuttavia, l'occasione diventa, per Matteo Salvini, proficua per sottolineare come spesso lo si accusi di toni poco opportuni, quando poi diventa lui stesso vittima di certi atteggiamenti. Non a caso sottolinea apertamente quest'aspetto nel commento che pubblica a corredo della foto postata. "Che bello - evidenzia - viaggiare in compagnia di personcine educate!

E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione". Non c'è un riferimento preciso a chi siano i destinatari del suo messaggio, ma il suo è un discorso che, dal suo punto di vista, potrebbe essere esteso a qualsiasi avversario politico. Dando comunque un'occhiata ai commenti, non si fatica a notare come, da una parte, in tanti prendano posizione a suo favore. Dall'altra, però, c'è chi sottolinea l'inopportunità di dare riferimenti così precisi sugli estremi di una giovane ragazza che ha manifestato il proprio dissenso nei confronti del leader della Lega. Quello che è certo è che la protagonista della vicenda si è resa autrice di una manifestazione di dissenso particolarmente forte.