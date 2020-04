Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato stamattina, 30 aprile, nell'informativa alla Camera l'introduzione di aiuti per le aziende turistiche e un annesso premio alle famiglie da spendere nel settore. "Per quanto concerne questa categoria, particolarmente in difficoltà al momento, sarà predisposto un sussidio alle imprese inerenti al turismo e un bonus da spendere nelle strutture ricettive per i nuclei famigliari che sono sotto una determinata soglia di reddito".

La campagna 'Viaggio in Italia'

Si chiama così il pacchetto atto a sollevare il settore turistico dalla crisi economica innescata dall'emergenza Coronavirus in corso. Il premier Conte l'aveva già anticipato in occasione dell'ultima cabina di regia con gli enti locali. Secondo le statistiche di 'Demoskopika' il turismo in Italia potrebbe generare un giro d'affari di circa 21 miliardi di euro, il che potrebbe andare a compensare la probabile diminuzione del 30% dei turisti stranieri nel nostro Paese, prevista per quest'estate.

Gli importi in previsione per il premio vacanze

Si parla di un voucher o di una "card turismo" di 500 euro a nucleo famigliare, ma non si esclude la possibilità di erogare una cifra meno alta a persona, però. Tale bonus potrebbe essere utilizzato negli alberghi e stabilimenti balneari italiani. L'importo dello stesso, la sua durata e la platea dei beneficiari saranno comunque definiti nel prossimo decreto, in caso di attuazione della misura per il turismo preannunciata da Giuseppe Conte.

In un incontro in videoconferenza tra il Sottosegretario di Stato Lorenza Bonaccorsi e gli assessori al turismo interno sono state esaminate anche le esigenze delle Regioni e si prevede, come annunciato da una nota del Ministero "la possibilità di creare un fondo sociale europeo destinato al turismo e l'ammanco delle risorse che derivano dalla tassa di soggiorno, parte integrante del bilancio di tante amministrazioni locali".

Baretta: 'Bonus di 500 euro nel settore vacanze'

Anche il Sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta parla dello strumento in arrivo in un'intervista a 'Avvenire' e si esprime così: "Si prevede un'estate difficile e non ci possiamo permettere di perdere la stagione, perché rischiamo di riaprire senza una clientela. Alla luce di ciò sarà garantito agli italiani un bonus per le vacanze". Baretta afferma che sarà destinato un fondo di 10 miliardi di euro al fine di supportare le imprese (specialmente quelle medio-piccole), attraverso dei finanziamenti a fondo perduto. Il Sottosegretario spiega che questi stanziamenti saranno utili per aiutare le aziende a pagare i canoni d'affitto commerciali e i loro debiti con i fornitori.