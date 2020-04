La Regione Campania sta continuando a lavorare per dare inizio alla Fase 2 e in queste ore il governatore Vincenzo De Luca, sta preparando un Piano Regionale per i test di massa su tutti i cittadini campani. Questo piano di prevenzione si svilupperà parallelamente al piano di rilancio delle attività economiche e sociali.

Questo quanto annunciato da De Luca: 'E' in definizione il Piano per lo screening di massa sui cittadini campani'. E poi il governatore ha aggiunto: 'La Fase 2 è sempre più vicina, ma il controllo sanitario non si dovrà mai perdere di vista'.

Proprio per questo motivo, al centro delle richieste regionali, c'è soprattutto quella dei tamponi di massa per l'esame del Covid-19, per rafforzare la capacità ospedaliera e sanitaria e contenere l’epidemia. Nel frattempo è stato reso noto che anche il Ministero della Salute sta definendo un Piano Nazionale di test sierologici da realizzare in tutte le strutture della sanità pubblica.

Il Piano della Regione Campania prevede 3 fasi

Il Piano Regionale di screening sarà articolato in tre fasi:

In primis, un ulteriore sviluppo delle attività ordinarie presso i laboratori pubblici, cioè il controllo del contagio tramite l’uso dei tamponi. L’obiettivo sarà quello di effettuare almeno 3.000 tamponi al giorno . Questa attività sarà destinata soprattutto alle persone sintomatiche .

. Questa attività sarà destinata soprattutto alle . I test di massa saranno mirati principalmente su familiari di pazienti in isolamento domiciliare, personale sanitario, forze dell'ordine, operatori del trasporto, dipendenti pubblici e fasce più deboli (anziani delle case accoglienza, disabili e malati di diabete).

Invece, lo screening di massa sugli asintomatici, verrà effettuato a partire dagli anziani dei territori più popolati e poi alle categorie più esposte al pubblico come alberghi, bar e ristoranti.

Secondo il presidente De Luca, nei prossimi mesi ci saranno migliaia di controlli al fine di svolgere un lavoro chiaro e concreto, senza nessun fine propagandistico.

La situazione della Regione Campania è in continuo miglioramento

Secondo quanto mostrato dagli ultimi bollettini dell'Unità di crisi della Regione, in Campania il trend per quanto riguarda i contagi da coronavirus è in discesa con i casi in costante diminuzione.

Inoltre, secondo l'ultimo bollettino aggiornato a ieri mercoledì 15 aprile, ci sono stati 80 nuovi casi di positività e quindi il totale complessivo dei contagiati è salito a 3.887.

Tutto questo, a fronte di 41.296 test effettuati su tutto il territorio campano dall'inizio della pandemia, di cui 1762 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore.

In particolare, tra questi dati c'è da segnalare che stanno notevolmente aumentando i guariti (27 in più nelle ultime 24 ore e 137 negli ultimi tre giorni), per un totale di 442 dall'inizio della pandemia (329 totalmente guariti e 113 clinicamente guariti).

Quindi, c'è stata una ripresa, nonostante le 18 vittime in più, che hanno portato il numero totale dei decessi della Regione a 278.