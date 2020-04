La ministra dell'agricoltura, Teresa Bellanova è intervenuta in Parlamento sulla questione della regolarizzazione degli immigrati attualmente irregolari in Italia in relazione al settore agricolo.

In particolare intervenendo in Senato, ha detto: "Le criticità sono all'ordine del giorno a questo si salda il grido di allarme delle imprese del settore sulla carenza di manodopera. Una buona metà degli stranieri occupati si concentra in quindici province, dove nei molti distretti agricoli i lavoratori immigrati rappresentano una componente ben integrata nel tessuto economico e sociale.

Allo stesso tempo altri lavoratori irregolari, vivono sottopagati e spesso sfruttati modo disumano. Senza ipocrisie, abbiamo il dovere di un'assunzione di responsabilità, o è lo Stato a farsi carico della vita di queste persone o sarà la criminalità a sfruttarle".

'Agevolazioni dei rientri, proroga permessi a immigrati, lotta al caporalato anche mediante la regolarizzazione'

Dopo tale discorso la ministra ha proseguito elencando tre proposte in Senato su come, a suo parere, bisognerebbe arrivare ad una soluzione univoca, tramite l'agevolazione dei rientri in Italia e proroghe dei permessi agli immigrati, la lotta al caporalato anche mediante la regolarizzazione e la facilitazione delle assunzioni dei lavoratori attualmente inoccupati.

La ministra Bellanova ha analizzato la crisi che ha colpito non solo il settore agricolo, ma anche gli altri. Nel suo intervento in Parlamento la titolare del dicastero dell'agricoltura ha affermato: ''Vi è un allarme lanciato dalle imprese e dalle associazioni sulla carenza di lavoratori stagionali e difficoltà di reperimento della manodopera che può mettere in ginocchio irrimediabilmente le lavorazioni e la raccolta dei prodotti.

Non può accadere, non deve accadere'.'

Lo rabbia di Salvini: 'Incredibile'

Sul suo profilo ufficiale Instagram,il senatore e leader leghista Matteo Salvini, nonché ex Ministro dell'Interno, ha pubblicato un post in cui si mostra in disaccordo con la Ministra dell'agricoltura sulla regolarizzazione dei braccianti irregolari.

Salvini ha dichiarato: ''Incredibile. Sono in Senato ad ascoltare il ministro dell’Agricoltura che ha appena chiesto la sanatoria per centinaia di migliaia di clandestini da far lavorare nei campi.

Ma non avrebbe più senso aiutare tutti gli Italiani che hanno perso e perderanno il lavoro per il virus, dando a loro precedenza e contratti, invece di pensare a “regolarizzare” un esercito di clandestini?''

Renzi: 'Lo stato deve rispondere'

Sul tema è intervenuto anche il senatore di Italia Viva Matteo Renzi: ''Il tema dell'immigrazione ci vede su fronti contrapposti, ma non c'è ombra di dubbio che ci siano centinaia di migliaia di persone che lavorano nei nostri campi e a cui o risponde lo Stato o la criminalità organizzata.''

Renzi è quindi concorde con la Ministra all'agricoltura - esponente del suo stesso partito - sul fatto che "la Politica debba prendere una posizione di coraggio sulla questione degli irregolari.''