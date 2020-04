Prosegue incessante il dibattito politico fra la maggioranza che sostiene il Governo Conte e l'opposizione di centrodestra in merito ai rimedi contro la crisi economica post-emergenza sanitaria. Particolarmente critica sulle varie misure adottare dall'Esecutivo è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che sui social nelle scorse ore ha espresso le proprie posizioni su tre temi particolarmente attuali come il MES, il decreto Cura Italia e le politiche agricole.

L'attacco della Meloni sul MES

''Il dibattito sui prestiti europei sta cominciando a diventare grottesco'': la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, esordisce così in un recente post su Instagram mirato a mostrare tutto il proprio dissenso nei confronti del MES, proseguendo: "l'obiettivo di fondo rimane sempre lo stesso: sfruttare l'emergenza per fare shopping di asset strategici e aziende italiane".

''Il Governo non cada nella trappola e faccia valere ad ogni costo il principio che non siamo disponibili all'ipotesi che si utilizzi un fondo creato anche con i soldi nostri per indebitarci", aggiunge la Meloni, annunciando che: "Se qualcuno per nome e per conto degli italiani dice sì al MES, non faremo sconti e scateneremo l'inferno in Parlamento".

Cura Italia, Meloni: 'Fdl ritira i suoi 168 emendamenti'

Ancora incomprensioni tra la maggioranza di governo e l'opposizione anche sul decreto legge Cura Italia. La leader Giorgia Meloni, in una clip pubblicata il 6 aprile sul suo account ufficiale Instagram, ha lamentato la scarsa volontà da parte del governo guidato dal Premier Giuseppe Conte di collaborare con l'opposizione in questa fase delicata di emergenza sanitaria ed economica: ''Dal governo finora nessuna disponibilità sulle nostre proposte per migliorare il decreto Cura Italia.

La maggioranza è totalmente arroccata sulle proprie posizioni''

Aggiungendo poi: "Ma non è il tempo dei tatticismi. FdI ritira i suoi 168 emendamenti e ne lascia 20 più 6 ordini del giorno. Tutte questioni di buon senso sulle quali chiediamo una risposta chiara al governo. Poi saranno gli italiani a giudicare chi era disponibile e chi no".

Le proposte di Fratelli d'Italia sull'agricoltura

Giorgia Meloni, tramite i sui profili social network, ha avuto modo di attaccare il Governo anche sui temi agricoli: "Con centinaia di migliaia di percettori di reddito di cittadinanza, perché il governo continua a proporre di regolarizzare gli immigrati irregolari per sostenere l’agricoltura?"

Poi la leader di FdI rende note le proprie proposte appunto sul settore agricolo: ovvero la reintroduzione dei voucher, l'impiego di precettori del reddito di cittadinanza idonei e le autorizzazioni agli spostamenti per la coltivazione dei terreni privati e di famiglia.