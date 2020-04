Continuano le polemiche dopo la conferenza stampa di venerdì di Giuseppe Conte: nella giornata di sabato Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno replicato per rispondere alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio che li ha accusati di diffondere fake news sul Mes.

Nella serata di sabato il leader leghista è intervenuto al Tg1 per rispondere alle accuse di Conte e ha detto una frase che ha suscitato molte polemiche sui social network. "Mia figlia mi ha chiesto ‘Perché quel signore in tv ce l’ha con te?”.

Pungente la replica del duo Ficarra e Picone.

Giuseppe Conte accusa a Salvini e Meloni

Nella conferenza stampa di venerdì sera il Presidente del Consiglio ha annunciato la riapertura di alcune attività produttive e ha prolungato il periodo di quarantena. Durante il suo discorso ha parlato anche della trattativa tra Italia e il resto dei paesi europei per gli strumenti economici più adatti per far ripartire il Paese.

Non ha risparmiato dure critiche all'opposizione, citando esplicitamente i nomi di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che nella giornata di venerdì hanno diffuso la notizia della sottoscrizione del Mes da parte del governo italiano, bollata in diretta come 'menzogna' da Conte.

Il Presidente del Consiglio ha chiesto alle opposizioni di non diffondere fake news e di assumersi tutte le responsabilità, visto che queste notizie false influirebbero notevolmente sul buon esito delle trattative a livello europeo.

La replica di Salvini al Tg1

Matteo Salvini, intervenendo in diretta durante il Tg1 delle 20 di sabato, ha risposto così alle parole del Presidente del Consiglio: "Ieri sera (venerdì.

ndr) mia figlia mi ha chiesto 'perché quel signore in tv ce l'ha con te?' Le ho risposto: lascia stare, è Pasqua, si perdona...".

Il leader leghista ha affermato che la Lega è stato l'unico partito italiano a non aver mai votato a Bruxelles e in Parlamento il trattato istitutivo del Mes. Ha criticato inoltre la bocciatura delle proposte fatte dalle opposizioni al Governo negli scorsi giorni sul tema della sospensione delle imposte, sul contributo per gli affitti per i cittadini in difficoltà e sulla modalità di erogazione della cassa integrazione.

Ficarra e Picone criticano Salvini

Sui social network non sono mancate critiche alle parole dell'ex Ministro dell'Interno. Il duo comico siciliano Ficarra e Picone non ha gradito la dichiarazione e con un post sarcastico su Twitter ha riportato la frase detta da Salvini aggiungendo che quando la figlia sarà più grande bisognerà comunque dirle come stanno effettivamente le cose: "Occhio Matté!! Fra poco non potrai più nasconderle la verità".