In questi giorni Papa Francesco è impegnato nelle celebrazioni della Pasqua, nonostante la crisi sanitaria in corso abbia costretto il Pontefice a recitare in solitudine i riti legati alle festività pasquali. Una piazza San Pietro praticamente deserta è stata, sabato sera, la cornice della tradizionale veglia. E anche la solenne messa del giorno di Pasqua è stata consumata all’interno della Basilica senza la consueta cornice di fedeli.

Un evento quasi traumatico per la cristianità e per tutti i credenti di qualsiasi religione che, però, non ha trovato la solidarietà di Alessandro Meluzzi.

Il criminologo, ospite abituale dei talk show, ha infatti pubblicato su Twitter un'immagine in cui Bergoglio viene definito il “peggior Papa della storia”.

Papa Francesco celebra la Pasqua in solitudine

Hanno fatto immediatamente il giro del mondo le immagini di una piazza San Pietro malinconicamente vuota durante le celebrazioni dei riti cristiani legati alla Pasqua. Nella serata di sabato 11 aprile, durante l’omelia della veglia pasquale, Papa Francesco ha cercato di rincuorare i fedeli in un momento storico così drammatico, rassicurandoli sul fatto che dio non li abbia lasciati soli e che bisogna continuare a sperare, senza cedere alla rassegnazione.

Molto sentita anche l’esortazione di Bergoglio quando ha dichiarato che "possiamo e dobbiamo sperare, perché dio è fedele, non ci ha lasciati soli, ci ha visitati". Parole che sono apparse no un tentativo spirituale potente per cercare di allontanare dai cuori dei cattolici la paura e lo smarrimento provocate da un evento imprevedibile e scioccante come quello che stanno subendo.

Alessandro Meluzzi accusa il Papa: ‘A Pasqua non riceve Salvini, ma i musulmani sì’

La scena di Papa Francesco che celebra la Pasqua in solitudine nella Basilica di San Pietro, seguito a distanza di sicurezza solo da un pugno di sacerdoti, si è poi ripetuta il giorno successivo, domenica 12, durante la Messa di Pasqua. Inevitabili anche le sostanziali modifiche al tradizionale rito cattolico a causa delle disposizioni in materia di distanziamento sociale.

Bergoglio, però, non ha voluto ovviamente rinunciare al messaggio pasquale rivolto ai fedeli e alla Benedizione Urbi et Orbi.

Ma lo spettacolo, commovente e drammatico, offerto dal Pontefice argentino, non ha affatto scosso positivamente Alessandro Meluzzi. Al contrario, il criminologo e psichiatra ha deciso di pubblicare un irriverente messaggio tramite un immagine su Twitter. “Si rifiuta di ricevere Salvini - ha cinguettato postando un'immagine con la foto di Bergoglio - i musulmani li riceve e gli lava i piedi. I cristiani no. Per me è il peggior Papa della storia”.