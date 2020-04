Il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, durante un'intervista all'Avvenire, ha spiegato che il governo sta valutando di introdurre un bonus vacanze da 500 euro per i redditi bassi, che sia destinato solo alle mete italiane. In particolare, questo contributo è necessario in quanto il turismo è uno dei settori più a rischio in questa crisi economica a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Infatti, questo settore essendo uno dei più esposti, rischia una concreta falsa partenza, un rischio di una riapertura senza clienti.

Bonus vacanze e due interventi per le imprese

Dunque, nel prossimo decreto legge di aprile che è slittato ai primi giorni di maggio, potrebbe essere inserito un bonus vacanze di 500 euro da spendere nelle strutture italiane. A confermare il tutto è stato il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, con queste parole: 'Il turismo è il settore più esposto, sarà un'estate difficile e abbiamo l'esigenza di non perdere la stagione'.

Inoltre, Baretta ha affermato che ci saranno due tipi di interventi per le imprese, in quanto dopo il decreto liquidità sui prestiti, verranno messi a disposizione 10 miliardi per gli aiuti a fondo perduto per le imprese medio-piccole.

In particolare, questi aiuti serviranno per il pagamento di affitti commerciali per tutte quelle attività che sono state ferme in questo periodo. Poi, Baretta ha anche aggiunto che verrà data la possibilità agli enti locali di pagare i debiti verso le aziende fornitrici.

Slitta ai primi giorni di maggio il decreto di aprile

Il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha affermato che il decreto di aprile è slittato ai primi giorni della prossima settimana, in quanto 'Il nuovo framework dell'Unione Europea è imminente'.

Inoltre, Gualtieri ha anche annunciato che in vista del decreto di aprile, l'obiettivo sarà quello che il bonus per gli autonomi venga erogato immediatamente e automaticamente, in 24 ore, a tutte quelle persone che hanno già avuto l'indennità di marzo.

Inoltre, per questo nuovo decreto, si sta ragionando su diversi aiuti temporanei a favore delle famiglie che non hanno nessuna forma di reddito, pensioni o sussidi, mentre la Naspi verrà proporogata per altri due mesi, per coloro che hanno il sussidio di disoccupazione.

Infine, sarà previsto un bonus anche in favore di colf e badanti, che non hanno potuto lavorare in questo periodo a causa dell'epidemia.

Infine, il ministro ha dichiarato che nessuno deve perdere il lavoro a causa del Covid-19 e quindi verranno forniti i sostegni alle persone, finché ce ne sarà bisogno.