Trump minaccia: «Basta proteste, schiero l'esercito». Queste le parole del presidente che accusa duramente i governatori di non saper gestire le rivolte dopo la morte di George Floyd, afroamericano ucciso dalla polizia. Ma il discorso non ha effetto sulle rivolte e nemmeno il coprifuoco sortisce effetti. Manhattan è presa d'assalto con diversi negozi assaltati e saccheggiati, e lo stesso è avventuo in molte città statunitensi.

Rodeo Drive, Beverly Hills e adesso "il sacco di New York"

Al tramonto è cominciato il "sacco di New York": dal Village fino alla quinta strada, i negozi ancora chiusi per il lockdown sono stati assaltati, vandalizzati e saccheggiati.

Il tutto è iniziato tre ore prima che scattasse il coprifuoco decretato dal governatore Andrew Cuomo, misura eccezionale e molto rara. Bande numerose e agguerrite, soprattutto di giovani, sono passate all'azione. Queste le dinamiche riportate dai corrispondenti della Repubblica, sulla serata di fuoco appena trascorsa nella grande mela. E' un colpo duro, questo, per una città che da tre mesi è paralizzata dal lockdown, che sta già provocando fallimenti a catena per molti commercianti. Lo stesso scenario presentatosi a Los Angeles il giorno prima, dove gli assalti dei negozi avevano coinvolto luoghi celebri come Rodeo Drive a Beverly Hills e Third Avenue Promenade a Santa Monica. Le bande a New York invece si sono lanciate contro catene come Nike o i grandi magazzini Macy's.

Trump richiama all'ordine e alla giustizia impugnando la bibbia

Donald Trump si è rivolto con un messaggio alla nazione dal Giardino delle Rose della Casa Bianca, sullo sfondo gli scoppi degli scontri in corso all’esterno tra i dimostranti e le forze dell’ordine: "Legge e ordine: se non lo garantiscono governatori e sindaci, ci penserò io mobilitando l’esercito federale.

Dobbiamo garantire giustizia per l’uccisione di George Floyd, ma non possiamo lasciare il Paese in balia di una massa violenta. La sommossa deve finire. Queste non sono più proteste: questi sono atti di terrorismo. Sconfiggeremo i gruppi “antifa” che istigano alla violenza. L’America è basata sullo stato di diritto: è questa la chiave della nostra prosperità - ha poi continuato - riportate l'ordine o mando l'esercito.

Ha concluso impugnando una Bibbia".

Il presidente non ha usato mezzi termini, accusando il malgoverno dei governatori, soprattuttodi New York e California, che non hanno voluto utilizzare la forza dell'esercito per arginare le rivolte e i rivoltosi, che ha etichettato come terroristi. Ha inoltre affermato che quelli che rubano non sono gli stessi che scendono in piazza in modo pacifico per contestare la violenza della polizia e per l'ennesima morte di un afroamericano, George Floyd: "Questa non è protesta, questo è terrorismo domestico".

Dopo il suo discorso, i servizi di sicurezza hanno portato il presidente Trump in un bunker all'interno della Casa Bianca.